Almoço saudável: 5 receitas fáceis e nutritivas com ovo para o dia a dia

Ovo com legumes na frigideira Lecker Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

O ovo é um dos alimentos mais nutritivos e versáteis que existem, sendo uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais importantes para o organismo. Além de saudável, ele pode ser preparado de diversas maneiras, o que facilita sua inclusão nas refeições do dia a dia. No almoço, o ingrediente pode ser utilizado em preparos assados, refogados com legumes e diversas outras receitas equilibradas.

Abaixo, confira 5 receitas fáceis e nutritivas com ovo para o dia a dia!

1. Ovo com legumes na frigideira

Ingredientes

2 ovos

2 tomates maduros picados

1/2 cebola picada

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 pimentão amarelo picado

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente os pimentões e cozinhe por cerca de 3 minutos. Junte os tomates, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe até formar um molho rústico e encorpado. Abra dois espaços no refogado e quebre os ovos diretamente sobre os legumes. Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo até que as claras estejam firmes e as gemas no ponto desejado. Finalize com cebolinha e sirva em seguida.

2. Salada de feijão-fradinho com ovo e tomate

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido

4 ovos cozidos , descascados e cortados em pedaços

, descascados e cortados em pedaços 2 tomates cortados em cubos

1/2 cebola-roxa picada

1/2 pepino cortado em cubos

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque o feijão-fradinho, os tomates, a cebola-roxa e o pepino. Misture delicadamente os ingredientes. Tempere com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Acrescente o cheiro-verde e misture novamente. Distribua os ovos por cima da salada e sirva em seguida.

3. Ovos ao forno com tomate-cereja e espinafre

Ingredientes

4 ovos

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça uma frigideira com o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o espinafre e cozinhe rapidamente apenas até murchar. Adicione o tomate-cereja, misture e tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Transfira os legumes para uma travessa pequena. Faça quatro cavidades entre os vegetais e quebre um ovo em cada espaço. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 12 a 15 minutos, ou até que as claras estejam firmes e as gemas no ponto desejado. Sirva em seguida.

4. Salada de folhas, pepino e ovo de codorna

Ingredientes

4 ovos de codorna cozidos, descascados e cortados ao meio

de codorna cozidos, descascados e cortados ao meio 2 xícaras de chá de folhas de rúcula e agrião

1 pepino japonês fatiado em rodelas finas

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Flores comestíveis para decorar (opcional)

Modo de preparo

Distribua as folhas em uma tigela. Acrescente o pepino fatiado e misture delicadamente. Disponha os ovos sobre a salada. Em um recipiente pequeno, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho pouco antes de servir. Finalize com flores comestíveis, se desejar, para dar mais cor e beleza ao prato.

5. Ovos mexidos cremosos com legumes salteados

Ingredientes

Ovos mexidos

4 ovos

2 colheres de sopa de leite desnatado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Legumes salteados

1 abobrinha cortada em cubos

1 cenoura cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal, orégano e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea. Reserve. Em fogo médio, aqueça uma frigideira grande com o azeite e refogue a cebola e o alho por cerca de 2 minutos. Acrescente a cenoura e cozinhe por mais 3 minutos. Adicione a abobrinha e o pimentão, tempere com sal e orégano e salteie até os legumes ficarem macios, porém ainda levemente crocantes.