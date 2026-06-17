Além dos pastéis de nata: 3 sobremesas portuguesas para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Pudim Abade de Priscos Bruno Ismael Silva Alves / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta quarta-feira, a Seleção de Portugal estreia na Copa do Mundo de 2026 diante da República Democrática do Congo, às 14h (horário de Brasília). Além de ser considerado um dos favoritos do campeonato, Portugal também conquistou reconhecimento por sua rica gastronomia.

Quando se fala em sobremesas portuguesas, os pastéis de nata costumam ser os primeiros a vir à mente. Mas a confeitaria do país vai muito além desse clássico e reúne uma variedade de doces que fazem parte do dia a dia e da cultura local, carregando história, tradição e sabores marcantes. São receitas que equilibram simplicidade e intensidade, feitas para quem quer variar o cardápio ou busca sobremesas práticas, mas cheias de personalidade.

A seguir, confira 3 sobremesas portuguesas para acompanhar o jogo da Copa do Mundo!

1. Pudim Abade de Priscos

Ingredientes

Calda

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água quente

Pudim

500 g de açúcar

250 ml de água

50 g de toucinho fresco sem pele e picado

fresco sem pele e picado Casca de 1 limão

1 canela em pau

50 ml de vinho do Porto

15 gemas de ovo peneiradas

Finalização

2 fatias de laranja para decorar

1 canela em pau para decorar

Modo de preparo

Calda

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter completamente e formar um caramelo dourado. Adicione a água quente com cuidado e mexa até obter uma calda homogênea. Espalhe a calda em uma forma para pudim com furo central e reserve.

Pudim

Em uma panela, coloque a água, o açúcar, o toucinho, a casca de limão e a canela. Leve ao fogo médio até levantar fervura e cozinhe por aproximadamente 10 minutos. Retire do fogo, coe a mistura e descarte os sólidos. Acrescente o vinho do Porto e deixe amornar.

Em uma tigela, coloque as gemas peneiradas e adicione a calda aos poucos, mexendo delicadamente até incorporar. Passe a mistura por uma peneira fina e despeje na forma caramelizada. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 20 minutos ou até firmar. Retire do forno, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Desenforme com cuidado, decore com as fatias de laranja e a canela em pau e sirva.

2. Bolo de biscoito português

Ingredientes

400 g de biscoito Maria

Maria 250 ml de café forte sem açúcar e frio

200 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente

200 g de açúcar de confeiteiro

4 gemas de ovo

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a manteiga e bata com uma batedeira até obter um creme claro e fofo. Adicione o açúcar aos poucos, sem parar de bater. Acrescente as gemas, uma a uma, e continue batendo até formar um creme liso e consistente.

Passe rapidamente os biscoitos Maria no café frio. Disponha uma camada de biscoitos em uma travessa e cubra com uma camada do creme. Repita o processo, alternando camadas de biscoito e creme, até utilizar todos os ingredientes, finalizando com uma camada de creme.

Cubra toda a superfície e as laterais do bolo com o creme restante. Polvilhe canela em pó e leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas. Sirva em seguida.

Pastéis de Tentúgal Natalia Mylova / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Pastéis de Tentúgal

Ingredientes

Recheio

500 g de açúcar

250 ml de água

12 gemas de ovo peneiradas

Montagem e finalização

300 g de massa filo

100 g de manteiga sem sal derretida

Açúcar de confeiteiro a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque a água e o açúcar e leve ao fogo médio até obter uma calda em ponto de fio leve. Retire do fogo e deixe amornar. Acrescente as gemas peneiradas, misturando sem parar até incorporar. Volte ao fogo baixo e cozinhe por aproximadamente 3 minutos, mexendo constantemente, até obter um creme espesso. Retire do fogo e deixe esfriar completamente.

Montagem e finalização

Abra as folhas de massa filo sobre uma superfície limpa e pincele cada uma com manteiga derretida. Sobreponha as folhas e corte em retângulos. Distribua uma porção do creme de ovos em uma das extremidades de cada retângulo e enrole cuidadosamente, formando cilindros compridos.