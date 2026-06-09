9 livros indispensáveis para impulsionar a jornada empreendedora

Livros podem ajudar a transformar ideias em negócios mais sólidos e competitivos mojo cp / Shutterstock | Portal EdiCase

Empreender é, acima de tudo, um exercício constante de aprendizado, seja por meio da experiência prática ou do conhecimento compartilhado por quem já percorreu esse caminho. Nesse sentido, mergulhar em leituras estratégicas é essencial para ampliar o repertório, refinar decisões e fortalecer a visão para os negócios.

Pensando nisso, reunimos uma seleção de livros que abordam diferentes dimensões do universo empreendedor: da gestão patrimonial e planejamento familiar à construção de reputação e posicionamento no mercado, passando por comunicação, captação de recursos e modelos de expansão como o franchising.

São obras que oferecem não apenas conceitos, mas também insights aplicáveis ao dia a dia de quem lidera ou deseja construir uma empresa sólida. Confira!

1. O simples vence – Foco e o que não fazer se você quiser ser um empreendedor de sucesso

O empresário Uri Levine, cofundador do Waze, compartilha os aprendizados acumulados ao longo de décadas no universo das startups e da inovação. Com exemplos práticos e histórias dos bastidores de empresas de sucesso, o autor mostra por que simplicidade, velocidade e foco são fatores decisivos para transformar ideias em negócios de alto impacto. Publicada no Brasil pela Citadel Editora, a obra apresenta reflexões sobre empreendedorismo, liderança, execução e desenvolvimento de produtos.

2. Franchising – Cultura de excelência em gestão de redes de franquias

O Brasil é hoje o 4º maior mercado de franchising do planeta. O dado impressiona, porém, boa parte das redes ainda carregam modelos de gestão defasados e uma cultura organizacional incapaz de sustentar um crescimento estruturado. Essa obra, assinada por seis sócios da Praxis Business, consultoria especializada que atende 39 das maiores redes de franquias do Brasil, serve como guia para quem deseja estruturar e gerir uma rede de excelência.

3. Tá na hora da gente conversar – Caminhos para buscar conexões verdadeiras em um mundo onde é cada vez mais difícil se comunicar

Wilson Gasino utiliza 30 anos de experiência corporativa para demonstrar que a comunicação é a competência decisiva em negócios e carreiras. A obra oferece um roteiro para a liderança moderna, propondo a transição do comando autoritário para uma gestão baseada na confiança. Por meio de ferramentas práticas, como análise SWOT profissional e técnicas de feedback, o autor ensina a gerir conflitos e fortalecer a reputação empresarial junto a diversos públicos.

4. O cofre da família – Como a holding familiar blinda seu patrimônio, elimina o inventário e garante a paz de quem você ama

A holding familiar, conhecida como cofre da família, é uma estrutura jurídica que funciona por meio da transferência do patrimônio da pessoa física para uma empresa criada para administrar os bens familiares. O modelo permite a blindagem patrimonial e a proteção contra riscos empresariais. Eduardo Natale detalha essa modalidade como caminho para preservar relações, evitar disputas e garantir continuidade patrimonial sem ruptura operacional de empresas e negócios familiares.

5. Quem quer dinheiro? – O manual definitivo da captação de recursos públicos no Brasil

A obra escrita por João Ricardo Matta e Raymundo de Castro Monte nasce como resposta direta a um dos principais entraves ao desenvolvimento do setor produtivo no país: transformar projetos em financiamento concreto. Se, por um lado, o Brasil disponibiliza volumes expressivos de recursos para fomento, por outro, grande parte desse montante não é acessada nem por empresas que enfrentam limitações de capital de giro, nem por startups e negócios inovadores que não conseguem avançar por falta de financiamento adequado. É nesse cenário que o livro se posiciona como um manual prático e estratégico.

6. Por que você não deveria empreender

Este livro apresenta os desafios emocionais, financeiros e estratégicos envolvidos na criação de um negócio. Ao compartilhar experiências pessoais e aprendizados do mercado de startups, Edu Camargo defende que empreender exige método, preparação e análise de riscos. O autor aborda ainda temas como burnout, validação de ideias, gestão de risco e empreendedorismo consciente.

7. Revolução corporativa – Liderança, felicidade e saúde mental no trabalho

E se a mudança que você deseja para o mundo começasse exatamente no lugar onde você passa a maior parte da sua vida: no trabalho? Se a felicidade se tornasse prioridade nesse ambiente, o impacto iria muito além dos resultados das empresas; alcançaria famílias, comunidades e, pouco a pouco, transformaria toda a sociedade.

Com base na Ciência da Felicidade e na Liderança Positiva, Renatta Rêzende ensina como as ações do empreendedor podem impactar diretamente a vida dos colaboradores e, por consequência, suas famílias, relacionamentos e até as próximas gerações.

8. Gestão da reputação e competitividade empresarial

O título reúne artigos inéditos escritos por executivos e especialistas de áreas diversas que vivenciam os desafios da comunicação no mundo real e no ambiente digital, abordando os reveses da gestão de reputação em meio a algoritmos, IA, excesso de informação, fake news e falta de atenção dos públicos. A gestão reputacional é tida como um pilar de governança corporativa e, para os autores, deve ser tratada com a mesma disciplina aplicada a qualquer outro.

9. Os milagres de Deus nos negócios

Da infância marcada por dificuldades financeiras à construção de empresas com atuação nacional, a obra acompanha a trajetória de um empreendedor que encontrou na fé uma ferramenta para enfrentar desafios e recomeços. Ao combinar relato autobiográfico e reflexão espiritual, Nelson Lins revisita momentos de crise, decisões difíceis e oportunidades inesperadas, explorando temas como propósito, perseverança, superação e espiritualidade. Uma narrativa sobre a relação entre crença, resiliência e realização no universo dos negócios.