7 dicas para empreendedores lucrarem mais na Copa do Mundo de 2026

Grandes eventos esportivos costumam aumentar o fluxo de clientes Below the Sky / Shutterstock | Portal EdiCase

A Copa do Mundo de 2026 deve movimentar bares, restaurantes e comércio em todo o país, impulsionando o consumo durante as transmissões dos jogos. No entanto, o aumento da demanda não garante, por si só, melhores resultados financeiros. Sem planejamento, muitos estabelecimentos enfrentam problemas como filas, atrasos, desperdícios e queda na qualidade do atendimento justamente nos dias de maior movimento.

Segundo levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), divulgado em 2025, 61% dos empresários do setor ainda relatam dificuldades para contratar funcionários. O cenário exige atenção redobrada dos gestores para que a operação consiga absorver o aumento de clientes sem comprometer a experiência do consumidor.

Para Athos Vilarins, fundador do Grupo Alpha, ecossistema especializado em marketing, tecnologia e gestão para bares e restaurantes, a Copa funciona como um teste de eficiência para os estabelecimentos. “Receber mais clientes é positivo, mas o resultado financeiro depende da capacidade de atender bem, manter a operação organizada e evitar desperdícios. Restaurante cheio nem sempre significa lucro maior”, afirma.

A seguir, confira sete estratégias que podem ajudar empresários de bares e restaurantes a aproveitar melhor as oportunidades geradas pela Copa do Mundo de 2026.

1. Treine a equipe antes dos jogos

Períodos de maior movimento exigem que todos os colaboradores conheçam suas funções e estejam preparados para lidar com a demanda. O alinhamento da equipe reduz erros, melhora a comunicação e contribui para um atendimento mais rápido. “Quando o estabelecimento está cheio, pequenos erros podem gerar grandes impactos. Por isso, é importante que todos saibam exatamente o que fazer”, explica Athos Vilarins.

2. Organize o estoque com antecedência

A falta de produtos durante os jogos pode gerar perda de vendas e insatisfação dos clientes. Avaliar os itens mais procurados e reforçar o abastecimento ajuda a evitar imprevistos. Além disso, muitos empresários optam por adaptar o cardápio para priorizar produtos de preparo mais rápido, facilitando a operação nos horários de pico.

3. Crie combos e ofertas especiais

Combinações de bebidas, petiscos e refeições podem aumentar o ticket médio e agilizar o processo de escolha dos clientes. Promoções temáticas ligadas aos jogos também costumam gerar maior engajamento do público. Além disso, cardápios simplificados durante grandes eventos ajudam a reduzir o tempo de preparo e melhoram a produtividade da cozinha.

Os canais de atendimento devem estar conectados para garantir uma boa experiência ao cliente Magic Lens / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Integre os pedidos presenciais e digitais

Com o crescimento dos pedidos por aplicativos e canais próprios, é importante que todas as vendas sejam acompanhadas de forma integrada. Isso ajuda a evitar atrasos, duplicidade de pedidos e dificuldades no controle da operação. “Hoje o cliente pode consumir no salão, pedir pelo celular ou retirar no local. Quando esses canais não conversam entre si, os problemas aparecem rapidamente”, afirma o especialista.

5. Aproveite a Copa para fidelizar clientes

O evento pode ser uma oportunidade para atrair novos consumidores, mas o desafio está em fazer com que eles retornem após o fim dos jogos. Programas de fidelidade, campanhas nas redes sociais, cadastro de clientes e ações promocionais podem ajudar a manter o relacionamento com o público.

6. Reforce a divulgação antes das partidas

Muitos consumidores escolhem onde assistir aos jogos poucos dias antes ou até mesmo no dia das partidas. Por isso, divulgar a programação, promoções e diferenciais do estabelecimento pode aumentar o fluxo de clientes. Redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de geolocalização são alguns dos canais mais utilizados para esse tipo de comunicação.

7. Priorize a experiência do cliente

Além de assistir aos jogos, muitos consumidores procuram um ambiente agradável, atendimento rápido e facilidade para fazer pedidos. Esses fatores influenciam diretamente a satisfação e a decisão de voltar ao estabelecimento.

“A Copa pode trazer mais movimento, mas os clientes continuam exigentes. Quem conseguir oferecer uma boa experiência terá mais chances de transformar visitantes ocasionais em clientes frequentes”, conclui Athos Vilarins.

Com atuação voltada ao crescimento de bares e restaurantes por meio de marketing, tecnologia e gestão, o Grupo Alpha acompanha de perto os desafios operacionais do setor e avalia que a principal oportunidade da Copa não está apenas no aumento temporário das vendas, mas na capacidade de transformar esse período em crescimento sustentável. Estabelecimentos que combinarem planejamento, eficiência operacional e foco na experiência do cliente tendem a aproveitar melhor o potencial econômico gerado pelo torneio.