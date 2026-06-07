7 cuidados essenciais antes de fazer uma cirurgia plástica

A segurança deve ser prioridade para a realização de uma cirurgia plástica Wasana Kunpol / Shutterstock | Portal EdiCase

A procura por cirurgias plásticas continua crescendo entre as brasileiras. O Brasil segue entre os líderes mundiais na realização de procedimentos estéticos, segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). Mas, antes de decidir pela cirurgia, é importante avaliar fatores que vão muito além do resultado desejado.

De acordo com Alexandre Peruzzo, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a segurança deve ser prioridade em todas as etapas do processo. “A cirurgia plástica é um procedimento médico que exige avaliação individualizada, estrutura adequada e uma relação de confiança entre médico e paciente”, afirma.

Confira os principais cuidados que devem ser observados antes de realizar uma cirurgia plástica.

1. Verifique a formação do cirurgião

Antes de qualquer decisão, confirme se o médico possui especialização em Cirurgia Plástica e registro profissional regular. Também vale verificar se ele integra entidades reconhecidas da área, como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

“É importante que o paciente saiba diferenciar a formação médica especializada de cursos ou capacitações pontuais. Isso faz diferença tanto no planejamento quanto na condução da cirurgia”, explica Alexandre Peruzzo.

2. Avalie a estrutura onde a cirurgia será realizada

A escolha do hospital ou centro cirúrgico merece a mesma atenção dedicada à escolha do profissional. Estruturas hospitalares credenciadas, com equipes preparadas e recursos adequados, oferecem mais segurança durante o procedimento. Segundo o especialista, o ambiente onde a cirurgia acontece influencia diretamente a capacidade de resposta diante de qualquer eventualidade.

3. Desconfie de promessas de perfeição

Nenhuma cirurgia plástica garante resultados idênticos aos vistos em fotografias ou nas redes sociais. Características individuais, como genética, qualidade da pele e processo de cicatrização, influenciam diretamente o resultado. “Quando alguém promete um resultado perfeito, é importante acender um sinal de alerta. A medicina trabalha com previsibilidade, não com garantias”, destaca o médico.

4. Exija uma avaliação personalizada

Cada pessoa possui necessidades, objetivos e condições de saúde diferentes. Por isso, a consulta pré-operatória deve incluir uma análise completa do histórico médico, exames e orientações sobre benefícios, limitações e possíveis riscos. Uma avaliação detalhada ajuda a definir o procedimento mais adequado para cada perfil e reduz a chance de expectativas incompatíveis com a realidade.

5. Conheça os riscos do procedimento

Mesmo cirurgias consideradas simples apresentam riscos. Infecções, complicações anestésicas, trombose e alterações na cicatrização são possibilidades que precisam ser discutidas de forma transparente antes da cirurgia. “O paciente tem o direito de conhecer todos os cenários para tomar uma decisão consciente”, ressalta Alexandre Peruzzo.

6. Planeje o período de recuperação

O pós-operatório é uma etapa fundamental do tratamento. Dependendo da cirurgia, podem existir restrições temporárias relacionadas ao trabalho, atividades físicas, exposição ao sol e tarefas domésticas. Organizar a rotina com antecedência ajuda a tornar a recuperação mais tranquila e reduz a ansiedade durante o processo.

7. Tenha expectativas realistas

Nem sempre o resultado imaginado pelo paciente é o mais adequado para seu corpo ou para sua saúde. Por isso, alinhar expectativas com o cirurgião é essencial para evitar frustrações futuras. “O papel do médico também é orientar. Uma boa cirurgia é aquela que respeita a individualidade da paciente e preserva sua segurança”, afirma.

Segurança deve vir antes das tendências

O aumento da exposição a conteúdos sobre estética nas redes sociais facilitou o acesso à informação, mas também ampliou a circulação de promessas irreais e comparações inadequadas. Por isso, recomenda-se que a decisão por uma cirurgia plástica seja baseada em critérios médicos, e não apenas em tendências do momento.

“A combinação entre um profissional qualificado, uma estrutura adequada e uma paciente bem-informada é um dos principais caminhos para uma experiência mais segura”, conclui Alexandre Peruzzo.