6 leituras de inverno para aquecer o coração

A chegada do inverno pede livros com histórias capazes de aquecer tanto quanto uma bebida quente. Nos dias frios, romances intensos, reencontros marcados por tropes de segunda chance e narrativas sobre os prazeres de amar se tornam leituras perfeitas para quem busca emoção, paixão com bom-humor, química irresistível e personagens que conquistam logo nas primeiras páginas.
Entre reflexões delicadas, conexões humanas e histórias cheias de sensibilidade, as sugestões de leituras abaixo funcionam quase como um cobertor quentinho — perfeitas para desacelerar o ritmo da rotina dos leitores.. Seja para suspirar, relaxar ou apenas aproveitar o clima com uma boa xícara de café, o início do inverno é a desculpa perfeita para mergulhar em narrativas envolventes. Confira:
1. Seu lugar não é aqui
Neste romance juvenil de Arlene Diniz, Lauren e Adam são obrigados a conviver diariamente, mesmo carregando mágoas e visões completamente diferentes sobre a vida. Mas entre conversas difíceis e desafios compartilhados, a relação dos dois evolui de tensão e julgamento mútuo para uma conexão capaz de transformar suas histórias. O lançamento da Editora Mundo Cristão entrega uma narrativa sensível sobre segundas chances, perdão e a descoberta de que o amor pode surgir onde menos se espera.
2. Farmácia do amor da família Botero
Nesta ficção de cura cozy, escrita pela sul-coreana Lee Sun-Young, uma pequena farmácia escondida em um beco de Seul promete curar corações partidos com misteriosas poções do amor. Enquanto diferentes clientes cruzam o caminho da família Botero, traumas, lutos, pressões familiares e desejos reprimidos vêm à tona em uma narrativa sensível sobre afeto, conexões humanas e a busca pelo verdadeiro sentido da vida.
3. Bolos, histórias e memórias afetivas
Um bolo também pode ser um abraço quentinho no inverno. Escrito pelo psicólogo e gastrônomo Gilson Pinheiro, este é um livro para experimentar novas receitas e se reconectar com as memórias afetivas relacionadas à comida. A obra convida os leitores a fazerem as pazes com a alimentação ao mostrar como ela está relacionada a diferentes emoções e sensações, como comemorações, gratidão, união, paciência e simplicidade.
4. Domando Mr. Walker
Anos depois de uma paixão mal resolvida, Charlie Kane reencontra Danny Walker, melhor amigo de seu irmão e agora o carismático CEO da empresa onde ela trabalha. Entre implicâncias divertidas e olhares cheios de sentimentos que nunca desapareceram, os dois precisam lidar com o passado enquanto descobrem que talvez ainda exista espaço para o amor. Com humor, romance e muita química, a autora Rosa Lucas entrega uma história leve, envolvente e apaixonante publicada pelo selo AMORE.
5. Quem És Tu Diante da Água?
E se os elementos da natureza pudessem falar sobre nós? Neste livro de Juka Ladeira, água, terra, fogo e ar assumem a voz da narrativa e observam o comportamento humano a partir de uma perspectiva que costuma passar despercebida. Ao longo das conversas, os elementos demonstram sabedoria e memória ancestral, conduzindo o leitor por uma espécie de viagem reflexiva que questiona quem somos no mundo.
6. Meu namorado demoníaco
Entre os bares de jazz de Montreal, uma violinista talentosa encontra alguém que finalmente enxerga sua arte e todas as versões dela mesma. Misturando fantasia, romance e humor, a best-seller Aurora Ascher cria uma história envolvente sobre recomeços, pertencimento e conexões inesperadas. Enquanto um misterioso príncipe tenta deixar o passado para trás, os dois descobrem que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis.
Por Gabriela Cuerba