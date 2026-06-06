GERAL

Saúde & Bem-estar

6 erros que dificultam manter uma alimentação saudável no dia a dia 

Mudanças radicais, excesso de restrições e falta de planejamento estão entre os principais fatores que dificultam a criação de hábitos alimentares duradouros

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