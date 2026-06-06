6 chás termogênicos para ajudar a perder peso no inverno

Chá termogênico de camomila, limão-siciliano e gengibre Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

Os chás termogênicos são excelentes aliados durante o inverno, pois ajudam a aquecer o corpo naturalmente e ainda contribuem para o emagrecimento de forma saudável. Isso porque eles são preparados com ingredientes que estimulam o metabolismo que, aliados à prática regular de atividade física, aumentam o gasto calórico mesmo em repouso. Além disso, têm propriedades digestivas, anti-inflamatórias e diuréticas, que favorecem a eliminação de toxinas e a redução do inchaço.

Abaixo, confira receitas de chás termogênicos para ajudar a perder peso no inverno!

1. Chá termogênico de camomila, limão-siciliano e gengibre

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de camomila

1 fatia fina de gengibre

Suco de 1/2 limão-siciliano

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Ferva por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente a camomila e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe e adicione o suco de limão-siciliano. Sirva em seguida.

2. Chá termogênico de cúrcuma, pimenta caiena e limão

Ingredientes

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 pitada de pimenta caiena

Suco de 1/2 limão

300 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até quase ferver. Desligue o fogo e acrescente a cúrcuma e a pimenta caiena. Mexa bem até dissolver. Tampe e deixe descansar por 5 minutos. Após esse tempo, adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

3. Chá termogênico de canela, maçã e anis-estrelado

Ingredientes

1 canela em pau

1/2 maçã picada

2 anises-estrelados

500 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio com a maçã, a canela e os anises-estrelados. Quando começar a ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe e sirva morno.

Chá termogênico de hibisco, gengibre e canela Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Chá termogênico de hibisco, gengibre e canela

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de hibisco

1 colher de chá de gengibre ralado

1 canela em pau

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre e a canela e leve ao fogo médio. Ferva por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo, acrescente o hibisco e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 a 7 minutos. Coe e sirva em seguida.

5. Chá termogênico de louro, gengibre e cravo-da-índia

Ingredientes

3 folhas de louro

1 colher de chá de gengibre ralado

5 cravos-da-índia

500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione as folhas de louro. Deixe ferver por 5 minutos com a panela semitampada. Desligue o fogo, tampe completamente e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e beba morno.

6. Chá preto termogênico com gengibre e limão

Ingredientes

2 xícaras de chá de água

2 colheres de chá de folhas de chá preto

2 rodelas de gengibre

Casca de 1 limão

Suco de 1 limão

Modo de preparo