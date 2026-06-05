As estreias de julho prometem movimentar o catálogo da HBO Max Diego Thomazini / Shutterstock | Portal EdiCase

Os assinantes da HBO Max têm motivos de sobra para atualizar a lista de favoritos em julho. O catálogo ganha novos filmes e séries que apresentam histórias marcantes, personagens cativantes e enredos repletos de emoção, humor e reviravoltas, agradando quem busca produções de diferentes gêneros. As novidades incluem dramas emocionantes, romances intensos, aventuras fantásticas e comédias que prometem render boas maratonas.

A seguir, confira 5 filmes e séries que chegam à HBO Max em julho de 2026!

1. Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas – 01/07

“Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas” mostra um filho tentando descobrir a verdade por trás das incríveis histórias contadas pelo pai Columbia Pictures do Brasil / Shutterstock | Portal EdiCase

O filme acompanha Will Bloom (Billy Crudup), que retorna à casa da família ao descobrir que seu pai, Edward Bloom (Albert Finney), está gravemente doente. Incomodado pelas histórias fantásticas que ouviu durante toda a vida, ele decide descobrir o que realmente aconteceu no passado e separar a realidade da imaginação.

Enquanto busca respostas, a trama revisita a juventude de Edward (Ewan McGregor), mostrando aventuras extraordinárias, encontros marcantes e personagens curiosos que transformaram sua vida em uma grande lenda. Aos poucos, Will compreende que, mais importante do que distinguir o que foi real ou inventado, é entender o legado, o amor e a forma única como o pai escolheu contar sua própria história.

2. Mamonas Assassinas – O Filme – 03/07

“Mamonas Assassinas – O Filme” relembra a trajetória da banda que conquistou o Brasil com humor, irreverência e muito rock Reprodução digital / IMAGEM FILMES | Portal EdiCase

O longa acompanha a trajetória da banda Mamonas Assassinas, desde os primeiros passos como um grupo de amigos apaixonados por música até a conquista do sucesso em todo o Brasil. Com muito humor, irreverência e apresentações marcantes, os músicos transformaram canções cheias de personalidade em um fenômeno que conquistou fãs de diferentes gerações.

Ao retratar os desafios enfrentados antes da fama e a rápida ascensão do grupo, a produção também aborda os laços de amizade entre os integrantes e o impacto que deixaram na música brasileira. A história culmina no trágico acidente aéreo que interrompeu a carreira da banda no auge do sucesso, reforçando o legado que permanece vivo décadas depois.

3. Longe Demais – 06/07

“Longe Demais” acompanha Alya, que enfrenta uma poderosa família enquanto luta para proteger o filho e mudar o próprio destino Reprodução digital / Kanal D e HBO Max | Portal EdiCase

A novela turca acompanha Alya, uma mulher que deixa a vida que construiu para cumprir o último desejo do marido falecido: levá-lo para ser enterrado em Mardin, na Turquia. Ao chegar ao país com o filho, ela se vê diante da poderosa família Albora, que faz de tudo para impedir que os dois deixem a região.

Enquanto tenta proteger o filho e recuperar a própria liberdade, Alya mergulha em uma trama marcada por disputas familiares, segredos e tradições que desafiam seus planos. Em meio aos conflitos, ela acaba se aproximando de Cihan Albora, irmão de seu falecido marido, dando início a uma intensa história de amor que muda o destino de todos os envolvidos.

4. Stuart Não Consegue Salvar o Universo – 23/07

“Stuart Não Consegue Salvar o Universo” leva o protagonista a uma aventura entre dimensões para impedir que uma falha no espaço-tempo destrua o universo Reprodução digital / HBO Max | Portal EdiCase

O spin-off da série “The Big Bang Theory”, criado por Chuck Lorre, Zak Penn e Bill Prady — os mesmos responsáveis pela série original —, chega com oito episódios e uma premissa absurda e cheia de humor. Stuart Bloom, o dono da livraria de quadrinhos The Comic Center of Pasadena e personagem querido da série principal, tem sua rotina completamente virada de cabeça para baixo ao quebrar acidentalmente um dispositivo criado por Sheldon e Leonard, abrindo uma fissura no espaço-tempo que ameaça destruir todo o universo. Em uma tentativa desesperada de impedir o Armagedom, Stuart atravessa dimensões e encontra versões alternativas dos personagens que os fãs já conhecem e amam.

5. O Drama – 31/07

“O Drama” acompanha um casal que vê o relacionamento ser abalado por um segredo revelado às vésperas do casamento Reprodução digital / A24 | Portal EdiCase

Às vésperas do casamento, Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson) parecem viver a fase mais feliz de suas vidas — envolvidos nos preparativos e pela expectativa de um futuro em comum. No entanto, o que deveria ser um momento de celebração se transforma em um ponto de ruptura quando um segredo inesperado vem à tona.