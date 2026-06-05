5 destinos para unir turismo e paixão pelo futebol na América do Norte

Com jogos acontecendo em diferentes cidades da América do Norte em 2026, vale a pena conhecer atrações turísticas e culturais shutterupeire / Shutterstock | Portal EdiCase

A paixão pelo futebol leva muitos brasileiros a fazer as malas e explorar novos lugares. Uma pesquisa recente da Booking.com mostra que 70% dos viajantes do país fariam uma viagem especificamente para assistir a uma partida de futebol, enquanto 79% provavelmente viajarão para outra cidade ou país para acompanhar um grande evento esportivo ao vivo nos próximos dois anos.

E o interesse vai além da partida em si: segundo o levantamento, mais da metade (56%) dos brasileiros pretende aproveitar uma viagem esportiva para conhecer outras atrações do destino visitado, mostrando que o esporte tem se tornado uma oportunidade para explorar novos lugares.

Com jogos acontecendo em diferentes cidades da América do Norte em 2026, alguns destinos podem oferecer não apenas a oportunidade de acompanhar as partidas de perto, mas também de conhecer atrações turísticas e culturais. Pensando nisso, Marco Sobrinho, gerente comercial da Booking.com no Brasil, destaca cinco cidades que merecem entrar no seu roteiro. Confira!

1. Filadélfia, Estados Unidos

A Filadélfia combina patrimônio da independência norte-americana, museus renomados e uma forte tradição esportiva em um único destino Sean Pavone / Shutterstock | Portal EdiCase

Considerada um dos berços da independência dos Estados Unidos, a Filadélfia tem atrações que ajudam a contar a história do país. Entre os destaques, estão o Independence Hall, onde foram debatidos documentos fundamentais da nação norte-americana, e o Liberty Bell, um dos símbolos mais conhecidos da independência. A cidade também abriga o Museu de Arte da Filadélfia, que apresenta um vasto acervo de arte americana, europeia e asiática, incluindo obras de artistas renomados.

O Reading Terminal Market é um mercado histórico, de 1893, que concentra restaurantes, cafés e produtores locais, oferecendo uma boa oportunidade para conhecer a gastronomia da região. Para os fãs de esporte, vale conhecer a área do South Philadelphia Sports Complex, que reúne estádios e arenas de diferentes modalidades e reflete a forte cultura esportiva da cidade.

2. Cidade do México, México

A Cidade do México une riqueza histórica, museus de destaque mundial, gastronomia marcante e um dos estádios mais icônicos do futebol NayaDadara / Shutterstock | Portal EdiCase

A capital mexicana combina história e gastronomia em um só destino. Entre os principais pontos de interesse, estão o Centro Histórico, onde ficam a Catedral Metropolitana e o Palácio Nacional, que conta com murais do artista Diego Rivera, e o Museu Nacional de Antropologia, considerado um dos mais importantes da América Latina, que reúne importantes peças das civilizações maia e asteca.

Para quem deseja aproveitar áreas ao ar livre, o Bosque de Chapultepec concentra lagos, museus e o Castelo de Chapultepec. Já o bairro de Coyoacán chama a atenção pelas ruas arborizadas e construções coloridas, além de abrigar a Casa Azul, antigo lar de Frida Kahlo. A cidade também guarda um palco emblemático do futebol: o Estádio Azteca, inaugurado em 1966 e cenário de momentos históricos do esporte.

3. Miami, Estados Unidos

Miami mistura praias famosas, arte urbana, forte influência latino-americana, especialmente cubana, e espaços culturais e naturais para todos os estilos de viagem Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock | Portal EdiCase

Conhecida pelas praias e pela influência latino-americana, Miami oferece muito mais do que a experiência dos jogos. South Beach está entre os locais mais visitados da cidade, com seu calçadão à beira-mar e os edifícios em estilo art déco que marcam a paisagem da região. Já Wynwood se tornou referência em arte urbana graças aos murais espalhados por suas ruas, enquanto Little Havana permite conhecer mais de perto a cultura cubana por meio de restaurantes, cafés e espaços culturais.

Outro destaque é o Vizcaya Museum & Gardens, uma residência histórica do início do século XX transformada em museu, cercada por jardins inspirados na arquitetura europeia. Para quem prefere atividades ao ar livre, parques como o Bayfront Park e o South Pointe Park oferecem espaços para caminhada, corrida, passeios de bicicleta e momentos de descanso com vista para a costa de Miami.

4. Toronto, Canadá

Toronto é uma metrópole moderna às margens do Lago Ontário, que reúne arquitetura icônica, diversidade cultural, museus e forte presença esportiva Sean Pavone / Shutterstock | Portal EdiCase

Localizada às margens do Lago Ontário, Toronto reúne alguns dos principais atrativos do Canadá e pode ser uma boa escolha para quem deseja combinar turismo e futebol na mesma viagem. Um dos símbolos da cidade é a CN Tower, que oferece vistas panorâmicas da região. O Distillery District abrange galerias, restaurantes e edifícios históricos preservados, enquanto o Mercado St. Lawrence é uma parada tradicional para quem deseja conhecer a gastronomia local.

Quem aprecia exposições e museus pode visitar a Art Gallery of Ontario, que concentra um dos mais importantes acervos do país, com mais de 120 mil peças de diferentes partes do mundo. A cidade também é lar do Hockey Hall of Fame, museu dedicado à história do esporte mais popular do Canadá.

5. Nova York/Nova Jersey, Estados Unidos

A região de Nova York/Nova Jersey reúne ícones turísticos mundialmente conhecidos, como a Times Square e o Central Park, além de uma variada agenda cultural e esportiva Gabriele Maltinti / Shutterstock | Portal EdiCase

A região de Nova York e Nova Jersey reúne alguns dos pontos turísticos mais conhecidos dos Estados Unidos e oferece opções para diferentes perfis de viajantes. Em Manhattan, é possível conhecer atrações como a Times Square, o Central Park, o Empire State Building e a Quinta Avenida, além de museus renomados, como o Metropolitan Museum of Art (Met), o Museu de História Natural e o Museu de Arte Moderna (MoMA). A Estátua da Liberdade e a Brooklyn Bridge também fazem parte dos cartões-postais mais conhecidos da cidade.

Do outro lado do Rio Hudson, em Nova Jersey, cidades como Jersey City e Hoboken oferecem uma perspectiva diferente da região, com vistas para o skyline de Manhattan, áreas à beira-rio e espaços ao ar livre para caminhadas e momentos de lazer.