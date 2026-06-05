5 cuidados com os pets durante a Copa do Mundo e as festas juninas

Combinação de barulho, movimentação intensa e ambientes mais agitados pode representardesafio para os pets. CHENDONGSHAN / stock.adobe.com

Em clima de Copa do Mundo e São João, junho de 2026 vem sendo um mês movimentado para a maioria das famílias brasileiras. Além das tradicionais festas juninas, marcadas por fogueiras, fogos de artifício, música alta e grande circulação de pessoas, o período também está coincidindo com torneios que reúnem torcedores em confraternizações, encontros em casa e celebrações que costumam alterar a rotina dos lares.

Embora sejam momentos de celebração para os humanos, a combinação de barulho, movimentação intensa e ambientes agitados pode representar um desafio para cães e gatos.

Segundo pesquisa da Petlove divulgada no fim de 2025, 84% dos animais de estimação sofrem com o barulho dos fogos de artifício. O levantamento também revela que 66% dos tutores já tiveram um pet que fugiu ou conhecem algum animal que escapou por causa dos estouros.

Além disso, veterinários ouvidos pela pesquisa relataram que 91% dos pets apresentam sinais de ansiedade ou medo extremo relacionados aos fogos, enquanto 65% dos animais sofreram episódios de fuga, desaparecimento ou atropelamento decorrentes do pânico provocado pelo barulho.

Para Beatriz França, especialista em comportamento animal e fundadora da Creche Escola BFA, no Brasil, e da PETland BFA, em Miami, os riscos dessa época do ano vão muito além dos fogos.

— Quando falamos de festas juninas e grandes eventos esportivos, precisamos considerar o conjunto de estímulos. São pessoas entrando e saindo de casa, portas abertas por mais tempo, música alta, gritos de comemoração, mudanças na rotina e até alimentos perigosos circulando pelo ambiente — disse.

Beatriz ainda explica que tais condições podem causar estresse, medo e aumentar o risco de acidentes. Para garantir a segurança dos pets durante a Copa do Mundo e as festas juninas, a especialista compartilha cinco cuidados fundamentais para adotar durante as comemorações. Confira abaixo!

1. Crie um espaço seguro dentro de casa

Criar um refúgio dentro de casa é uma das principais recomendações para reduzir o estresse dos animais em períodos de muito barulho.

A especialista explica que o ideal é dar acesso a um ambiente tranquilo e longe das áreas movimentadas da casa para o pet.

— Esse espaço deve contar com cama, água, brinquedos e objetos familiares, que ajudam a transmitir sensação de segurança. Muitos animais procuram naturalmente locais mais protegidos quando se sentem ameaçados por sons intensos — orienta Beatriz França.

2. Redobre a atenção para evitar fugas

Além do estresse causado pelos ruídos, períodos de festas e comemorações também aumentam o risco de fugas.

Segundo Beatriz, é comum que durante esses eventos portas e portões permaneçam abertos por mais tempo "facilitando escapadas".

— O medo é uma das principais causas de fuga em cães e gatos. Um estampido inesperado pode desencadear uma reação instantânea. Por isso, é importante verificar cercas, portões e telas de proteção, além de manter identificação atualizada na coleira e, se possível, microchipagem — recomenda a especialista.

O cuidado com a alimentação é essencial para manter a saúde dos animais nesta época do ano Maximilian100 / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Não compartilhe comidas típicas com os animais

As comidas típicas das festas também exigem atenção dos tutores.

— Milho, bolo e outros alimentos podem parecer inofensivos, mas muitas receitas típicas das festas juninas contêm ingredientes inadequados para cães e gatos — explica Beatriz França.

Embora muitos alimentos despertem a curiosidade dos pets, nem tudo o que é consumido por humanos é seguro para animais de estimação.

— Chocolate, cebola, alho, uvas-passas, adoçantes artificiais, bebidas alcoólicas e preparações muito gordurosas estão entre os principais riscos. Mesmo alimentos aparentemente simples podem causar desconfortos gastrointestinais ou problemas mais sérios dependendo da quantidade ingerida — alerta.

4. Observe os sinais de ansiedade e estresse

Tremores, respiração acelerada, excesso de salivação, vocalização intensa, tentativas de esconder-se e comportamento destrutivo estão entre os sinais mais comuns de desconforto emocional em cães e gatos.

— Muitas vezes, os tutores acreditam que o animal está apenas assustado momentaneamente, mas o estresse pode ser bastante intenso. Identificar esses sinais precocemente ajuda a agir antes que a situação evolua para episódios de pânico ou acidentes —completa a especialista.

5. Planeje a rotina nos dias de jogos e comemorações

A Copa do Mundo deve movimentar reuniões familiares e encontros entre amigos ao longo das próximas semanas, o que pode alterar significativamente a rotina dos animais.

— Os cães e gatos se beneficiam de previsibilidade. Sempre que possível, mantenha horários de alimentação, passeios e descanso próximos do habitual. Se você sabe que haverá uma comemoração mais agitada, tente oferecer atividades físicas e estímulos antes do evento para que o animal esteja mais relaxado — salienta.

Segundo Beatriz França, o principal objetivo dos tutores deve ser minimizar os estímulos estressantes e garantir que o pet tenha alternativas para lidar com o excesso de movimentação.

— Nem sempre conseguimos controlar o ambiente externo, mas conseguimos preparar o ambiente interno. Quando o animal se sente seguro, acolhido e protegido, ele consegue atravessar esses períodos de forma muito mais tranquila e saudável — concluiu a especialista.