Durante o inverno, as doenças respiratórias tendem a se tornar mais frequentes. Isso acontece porque o ar costuma ficar mais seco e as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados e pouco ventilados, favorecendo a circulação de vírus responsáveis por infecções como gripe e resfriado.
Por esse motivo, fortalecer a imunidade se torna ainda mais importante nesta época do ano. Nesse cenário, os chás preparados com ingredientes naturais podem ser aliados interessantes, ajudando a aquecer o corpo e complementar hábitos saudáveis que contribuem para o bem-estar.
A seguir, confira 5 chás caseiros para ajudar a fortalecer a imunidade no inverno!
1. Chá de canela com limão
Ingredientes
- 500 ml de água
- 2 canelas em pau
- Suco de 1 limão
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e as canelas e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe, acrescente o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva em seguida.
2. Chá de açafrão com pimenta-do-reino
Ingredientes
- 600 ml de água
- 1 colher de chá de açafrão em pó
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Despeje a água quente em uma xícara com o açafrão e a pimenta-do-reino e misture bem. Adoce com mel e sirva em seguida.
3. Chá de alho com cebola e limão
Ingredientes
- 500 ml de água
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Suco de 1 limão
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água, a cebola e o alho e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá, adicione o suco de limão e misture bem. Adoce com mel e sirva em seguida.
4. Chá de hortelã com camomila
Ingredientes
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de flores de camomila secas
- 10 folhas de hortelã
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as flores de camomila e as folhas de hortelã, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Após, coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.
5. Chá de equinácea com gengibre
Ingredientes
- 500 ml de água
- 1 colher de sopa de equinácea seca
- 2 cm de gengibre fresco fatiado
- Mel para adoçar
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água e o gengibre e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Adicione a equinácea seca, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá e adoce com mel. Sirva em seguida.