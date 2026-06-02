Chá de cavalinha e quebra-pedra Madeleine Steinbach / Shutterstock | Portal EdiCase

Os chás medicinais são utilizados há gerações como aliados da saúde e podem ajudar a complementar os cuidados com o organismo. No caso da infecção urinária, algumas plantas são conhecidas por suas propriedades diuréticas, antioxidantes e anti-inflamatórias, que podem favorecer a hidratação e o bom funcionamento das vias urinárias. Embora não substituam o tratamento médico, essas bebidas podem ser consumidas como complemento aos cuidados recomendados durante a recuperação e na manutenção da saúde urinária.

Ardência ao urinar, aumento da frequência urinária e dor na parte baixa do abdômen são sintomas clássicos de infecção urinária. A condição é causada pela proliferação de bactérias no trato urinário, que inclui a uretra, bexiga, ureteres e rins. Esses microrganismos geralmente entram no trato urinário por meio da uretra e podem se multiplicar, causando irritação e inflamação.

O tratamento da infecção urinária depende da causa, da gravidade e da região afetada, mas geralmente envolve avaliação médica e, em muitos casos, o uso de medicamentos específicos, como antibióticos, quando a infecção é causada por bactérias. Além disso, aumentar a ingestão de água e evitar segurar a urina por muito tempo também costumam fazer parte dos cuidados recomendados.

A seguir, veja 5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária!

1. Chá de cavalinha e quebra-pedra

Ingredientes

1 colher de sopa de cavalinha seca

seca 1 colher de sopa de quebra-pedra

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a cavalinha seca e a quebra-pedra e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adoce com mel e sirva em seguida.

2. Chá de cominho

Ingredientes

1 colher de chá de sementes de cominho

250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as sementes de cominho. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

3. Chá de urtiga

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de urtiga

250 ml de água

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas secas de urtiga. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

Chá de hibisco com canela Mironmax Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Chá de hibisco com canela

Ingredientes

1 colher de sopa de flores secas de hibisco

1 canela em pau

240 ml de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Aqueça a água em uma panela em fogo médio até começar a ferver. Adicione a canela e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo e adicione as flores secas de hibisco. Tampe a panela e deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.

5. Chá de uva-ursina

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de uva-ursina

secas de uva-ursina 250 ml de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de uva-ursina. Tampe a panela e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

Consumo de chás com segurança

Apesar dos possíveis benefícios, os chás medicinais devem ser consumidos com moderação e não substituem a avaliação ou o tratamento médico. Algumas plantas podem apresentar contraindicações, causar efeitos colaterais ou interagir com medicamentos de uso contínuo.