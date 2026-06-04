Com presença garantida na Copa do Mundo de 2026, o México leva para o torneio não apenas sua tradição no futebol, mas também uma das gastronomias mais famosas e apreciadas do planeta. Reconhecida pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, a culinária mexicana reflete séculos de história e influências que ajudaram a moldar a identidade do país, reunindo receitas cheias de cor, textura e personalidade.
A seguir, veja 4 receitas mexicanas tradicionais para entrar no clima da Copa do Mundo!
1. Quesadilla de carne com pico de gallo
Ingredientes
Quesadilla
- 8 tortilhas de trigo
- 500 g de carne moída
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 400 g de queijo muçarela ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Pico de gallo
- 2 tomates cortados em cubos
- 1/4 de xícara de chá de cebola-roxa picada
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- Suco de 1 limão
- 1 pimenta jalapeño sem sementes e picada
- Sal a gosto
Modo de preparo
Quesadilla
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por alguns segundos. Junte a carne moída e cozinhe até dourar. Adicione o tomate, a páprica defumada, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe até o tomate se desmanchar e o recheio ficar encorpado. Reserve.
Pico de gallo
Em um recipiente, misture o tomate, a cebola-roxa, o coentro, o suco de limão, o sal e a pimenta jalapeño. Reserve.
Montagem
Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Coloque a tortilha para esquentar e distribua parte do queijo muçarela sobre metade da tortilha e cubra com uma porção do recheio de carne. Adicione mais queijo sobre o recheio e dobre a tortilha ao meio. Cozinhe até a parte inferior ficar dourada e crocante. Vire com cuidado e deixe dourar do outro lado até o queijo derreter completamente. Repita o processo com as demais tortilhas, o recheio de carne e o queijo. Corte as quesadillas em triângulos e sirva acompanhadas do pico de gallo.
2. Esquites
Ingredientes
- 4 espigas de milho-verde debulhadas
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1/4 de xícara de chá de coentro picado
- 50 g de queijo parmesão ralado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente os grãos de milho-verde e cozinhe por alguns minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe até o milho-verde ficar macio e parte do líquido reduzir. Desligue o fogo e misture o suco de limão e o coentro. Distribua a preparação em tigelas individuais, finalize com o queijo parmesão e sirva em seguida.
3. Guacamole
Ingredientes
- Polpa de 2 abacates
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 cebola-roxa picada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse o abacate com um garfo até obter a textura desejada, deixando alguns pedaços maiores para textura. Adicione o tomate, a cebola-roxa, o suco de limão e o coentro. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Sirva em seguida.
Dica: sirva com nachos.
4. Burrito de carne
Ingredientes
- 6 tortilhas de trigo
- 500 g de carne bovina cortada em tiras
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 pimenta jalapeño sem sementes e picada
- 1 tomate cortado em cubos
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 xícara de chá de feijão-preto cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de queijo muçarela ralado
- 1/2 xícara de chá de alface cortada em tiras
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho por 3 minutos. Acrescente a carne e cozinhe até dourar. Junte o pimentão, a pimenta jalapeño e o tomate e cozinhe até ficarem macios. Tempere com páprica doce, cominho, sal e pimenta-do-reino e misture bem. Reserve.
Em outra frigideira, aqueça as tortilhas em fogo médio por alguns segundos de cada lado para deixá-las mais maleáveis. Distribua o feijão-preto, a carne temperada, o queijo muçarela e a alface no centro de cada tortilha. Dobre as laterais para dentro e enrole firmemente, formando os burritos. Coloque os burritos em uma frigideira em fogo médio e doure levemente dos dois lados. Sirva em seguida.