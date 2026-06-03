Sopa proteica de frango com macarrão e legumes Jacek Chabraszewski / Shutterstock | Portal EdiCase

A sopa é uma excelente opção para compor um jantar saudável, nutritivo e rico em proteínas. Quando preparada com ingredientes adequados, ela fornece nutrientes importantes para a manutenção da massa muscular, além de promover maior saciedade. Combinada a legumes, verduras e temperos naturais, torna-se uma refeição completa, leve e equilibrada, ideal para quem deseja cuidar da alimentação sem abrir mão do sabor.

A seguir, confira 3 sopas proteicas para um jantar saudável e saboroso!

1. Sopa proteica de frango com macarrão e legumes

Ingredientes

500 g de peito de frango

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

2 cenouras cortadas em rodelas

1 talo de salsão picado

1,5 l de caldo de frango caseiro

100 g de macarrão tipo talharim fino

2 colheres de sopa de salsa picada

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 pitada de cúrcuma

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por cerca de 1 minuto. Junte o peito de frango, tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Doure rapidamente dos dois lados. Adicione a cenoura, o salsão e o caldo de frango. Cozinhe em fogo médio por aproximadamente 25 minutos, até o frango ficar macio. Retire o frango da panela, desfie-o com dois garfos e reserve.

Acrescente o macarrão ao caldo e cozinhe conforme o tempo indicado na embalagem. Volte o frango desfiado para a panela, misture bem e ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com salsa e cebolinha e sirva bem quente.

2. Sopa proteica de grão-de-bico com carne bovina magra

Ingredientes

400 g de patinho cortado em cubos pequenos

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

1 cenoura cortada em cubos

2 talos de salsão picados

2 tomates sem sementes e picados

1 colher de sopa de extrato de tomate

1,5 l de caldo de carne caseiro

1 folha de louro

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cúrcuma

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure os cubos de carne aos poucos para que fiquem bem selados. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Em seguida, adicione o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Junte a cenoura, o salsão, os tomates, o extrato de tomate, a páprica e a cúrcuma. Misture bem e cozinhe por cerca de 5 minutos.

Adicione o caldo de carne e a folha de louro. Tampe a panela e cozinhe por aproximadamente 35 minutos, ou até a carne ficar bem macia. Acrescente o grão-de-bico e deixe cozinhar por mais 10 minutos para que os sabores se integrem. Tempere com sal e pimenta-do-reino, retire a folha de louro e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

Sopa proteica de carne com repolho Marian Weyo / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Sopa proteica de carne com repolho

Ingredientes

500 g de músculo bovino cortado em cubos

cortado em cubos 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola fatiada

3 dentes de alho picados

3 xícaras de repolho fatiado fino

1 tomate picado

1 colher de sopa de extrato de tomate

1,5 l de caldo de carne caseiro

1 folha de louro

1 colher de chá de páprica defumada

1 pitada de cominho

Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela de pressão em fogo médio e sele os cubos de carne até dourarem bem de todos os lados. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Adicione o alho e cozinhe por mais 1 minuto. Junte o tomate, o extrato de tomate, a páprica, o cominho e misture bem. Adicione o caldo de carne, a folha de louro, tampe a panela e cozinhe por cerca de 35 minutos após pegar pressão, ou até a carne ficar bem macia.