Vinícius Júnior: veja a trajetória do craque da Seleção Brasileira e o que esperar para a Copa do Mundo 2026

Vinícius Júnior se consolidou como uma das principais estrelas do futebol mundial e referência da Seleção Brasileira A.RICARDO / Shutterstock | Portal EdiCase

Com o início da Copa do Mundo se aproximando, a expectativa em torno da Seleção Brasileira cresce e ganha ainda mais força entre os torcedores que acreditam na conquista do tão sonhado hexa. Após o anúncio dos jogadores convocados, nomes de grande destaque passam a concentrar ainda mais as atenções da torcida e da imprensa. Entre eles, está o atacante Vinícius Júnior.

Destaque pela velocidade, drible e chute de longa distância, ele se consolidou como um dos principais nomes do futebol mundial nos últimos anos, ganhando cada vez mais protagonismo tanto na Seleção Brasileira quanto no cenário europeu.

Em postagem no Instagram, o jogador comemorou a convocação para a Seleção Brasileira: “Aquele menino que jogava descalço em São Gonçalo chegou de novo. Copa do Mundo é o auge da carreira de qualquer jogador e vou pra minha segunda. Foram três anos e meio de muito trabalho para garantir um lugar entre os 26. Não foi fácil. Obrigado ao mister pela confiança, toda minha família, aos fãs pelo apoio de sempre. VAMOS JUNTOS!!! Somos o Brasil e vamos dar a vida pra trazer a alegria pro nosso país. Que a história seja diferente!!! Confiem no nosso grupo!!! O sonho tá vivo!”.

A seguir, confira a trajetória de Vinícius Júnior, craque da Seleção Brasileira!

Primeiros passos no futebol

Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 12 de julho de 2000, Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior começou a jogar futebol ainda criança. Aos 6 anos, foi matriculado em uma escolinha do Flamengo e logo se destacou pelas habilidades acima da média.

Com 9 anos, ele começou a frequentar aulas de futsal e tentou realizar um teste para a modalidade, mas, pela pouca idade, não passou. No ano seguinte, foi federado pelo Flamengo e seguiu desenvolvendo as suas habilidades. Assim, aos 15 anos, integrou o time campeão da Copa Votorantim (Copa Brasil de Futebol Infantil).

Daí em diante, Vinícius Júnior passou a ser cobiçado por clubes europeus e, assim que completou 16 anos, o Flamengo assinou seu primeiro contrato profissional. Em 2018, após se destacar no clube, o atacante foi negociado com o Real Madrid por cerca de 45 milhões de euros, em uma das transferências mais valiosas da história do futebol brasileiro à época.

Em 2024, Vinícius Júnior recebeu o reconhecimento de vice-campeão da Bola de Ouro, ficando na 2ª colocação da premiação photo-oxser / Shutterstock | Portal EdiCase

Trajetória no Real Madrid

Após chegar à Espanha, Vini Jr. passou por um período de adaptação no Castilla, time B do Real Madrid. Integrado rapidamente ao elenco principal devido ao seu talento, viveu temporadas iniciais de oscilação entre a titularidade e o banco de reservas, amadurecendo seu poder de finalização.

A grande virada de chave ocorreu na temporada 2021/22, quando marcou 22 gols, deu 16 assistências e garantiu o gol do título da Champions League contra o Liverpool, alcançando a 8ª posição na Bola de Ouro de 2022.

Desde então, o atleta manteve alto nível de performance. Na temporada 2023/24 do Campeonato Espanhol La Liga, Vinícius Júnior manteve papel de grande protagonismo no Real Madrid, sendo peça fundamental no setor ofensivo da equipe. O desempenho consistente ao longo da temporada reforçou sua consolidação entre os principais jogadores do mundo e o levou ao 2º lugar na Bola de Ouro de 2024.

Prêmios recebidos

O sucesso do jogador rendeu a ele reconhecimento individual e coletivo ao longo da carreira, especialmente em sua trajetória no Real Madrid, no qual se consolidou como um dos principais nomes do elenco. Entre os principais títulos conquistados pelo clube espanhol com ajuda do jogador, estão:

UEFA Champions League (2021/22 e 2023/24)

La Liga (Campeonato Espanhol) (2019/20, 2021/22 e 2023/24)

Copa do Rei (2022/23)

Supercopa da Espanha (2019/20, 2021/22 e 2023/24)

Supercopa da UEFA (2022 e 2024)

Copa do Mundo de Clubes / Copa Intercontinental da FIFA (2018, 2022 e 2024)

Individualmente, o atacante recebeu amplo destaque internacional: foi eleito o Melhor Jogador Jovem da UEFA Champions League em 2022 e, posteriormente, atingiu o topo do futebol global ao ser consagrado com o prêmio FIFA The Best de Melhor Jogador do Mundo.

Jogos disputados

Com quase uma década de trajetória profissional desde sua estreia em 2017, Vinícius Júnior acumulou passagens marcantes pelas seleções de base do Brasil, com atuações pelos elencos Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Na Seleção Principal, o atacante tornou-se peça constante nas convocações, disputando a Copa do Mundo de 2022 no Catar — onde marcou seu primeiro gol em Mundiais —, além de manter presença frequente em Copas América, Eliminatórias e amistosos internacionais.

No Real Madrid, os números foram sendo ampliados ao longo das temporadas. O camisa 7 merengue ultrapassou a marca de mais de 350 partidas oficiais, atuando em competições de elite como La Liga, Liga dos Campeões da UEFA, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes da FIFA, passando da marca dos 130 gols pelo clube.

Copa do Mundo 2026

Após anunciar a lista dos jogadores convocados, o técnico Carlo Ancelotti destacou o momento de preparação e reforçou a confiança na equipe que representará o Brasil na disputa pelo título mundial. “Tenho o conhecimento e a confiança de que este time pode competir com os melhores do mundo. Podemos ganhar a Copa do Mundo e chegar à final? Sim, podemos chegar a jogar a final. Mas não sei se é suficiente, o melhor é chegar e ganhar a final”, afirmou em coletiva de imprensa.