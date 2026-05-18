Treino para emagrecer: o que realmente acelera os resultados?

O fator mais importante para alcançar resultados duradouros é escolher uma atividade que faça sentido na rotina Budimir Jevtic / Shutterstock | Portal EdiCase

Quando o assunto é emagrecimento, muitas pessoas que começam uma rotina de exercícios ficam em dúvida sobre qual treino pode trazer mais resultados. Caminhada, corrida, musculação, HIIT e atividades físicas mais longas aparecem entre as opções mais buscadas por quem deseja perder gordura e melhorar o condicionamento físico.

Segundo o educador físico e especialista em Fisiologia do Exercício Alexandre Rocha, não existe fórmula mágica quando o objetivo é perder gordura de forma saudável e duradoura. “Não existe treino milagroso. O emagrecimento sustentável acontece por meio da combinação entre gasto calórico, preservação de massa muscular, melhora metabólica e, principalmente, constância”, explica.

Emagrecer vai além da balança

De acordo com Alexandre Rocha, emagrecer não significa apenas perder peso, mas reduzir gordura corporal sem comprometer a massa muscular. “A massa muscular participa diretamente do metabolismo energético. Quanto mais músculo a pessoa preserva durante o processo de emagrecimento, melhor tende a ser o funcionamento metabólico e o gasto calórico diário”, afirma.

Por isso, a musculação aparece como uma aliada nesse processo. “Os treinos resistidos ajudam a preservar, e muitas vezes aumentar, a massa muscular durante o emagrecimento, favorecendo uma melhora importante na composição corporal”, destaca.

Exercícios aeróbicos seguem importantes

Atividades como caminhada acelerada, corrida, bicicleta e elíptico continuam sendo grandes ferramentas para quem busca redução de gordura corporal. “Os exercícios aeróbicos aumentam o gasto energético e ainda promovem benefícios importantes para a saúde cardiovascular e metabólica”, explica Alexandre Rocha.

Além disso, segundo ele, a regularidade faz toda a diferença nos resultados. “Os estudos mostram que pessoas que conseguem manter frequência semanal de exercícios tendem a apresentar melhores respostas no emagrecimento e na saúde como um todo”, pontua.

O HIIT ajuda a reduzir a gordura visceral, especialmente em pessoas com excesso de peso antoniodiaz / Shutterstock | Portal EdiCase

HIIT pode ser uma estratégia prática

O treino intervalado de alta intensidade, conhecido como HIIT, ganhou popularidade principalmente por oferecer sessões mais rápidas. “O HIIT pode gerar bons resultados na melhora metabólica e na redução de gordura visceral, especialmente em pessoas com excesso de peso”, afirma o especialista.

No entanto, ele faz um alerta: “Muita gente acredita que o HIIT é obrigatoriamente superior a qualquer outro treino para emagrecer, mas isso não é verdade. Quando o volume de treino é semelhante, os resultados podem ser bastante parecidos. O grande diferencial do HIIT muitas vezes é a praticidade”.

O que realmente acelera os resultados?

Segundo Alexandre Rocha, alguns fatores são determinantes para acelerar o processo de emagrecimento de forma saudável:

Combinação de treinos: associação entre musculação e exercícios aeróbicos costuma trazer excelentes resultados porque une estímulo muscular, gasto calórico e melhora metabólica.

associação entre musculação e exercícios aeróbicos costuma trazer excelentes resultados porque une estímulo muscular, gasto calórico e melhora metabólica. Frequência e constância: treinar entre três e cinco vezes por semana de forma consistente costuma ser mais eficiente do que fazer treinos muito intensos de maneira esporádica.

treinar entre três e cinco vezes por semana de forma consistente costuma ser mais eficiente do que fazer treinos muito intensos de maneira esporádica. Progressão dos estímulos: o corpo se adapta rapidamente. Por isso, é importante ajustar intensidade, carga ou volume ao longo do tempo.

o corpo se adapta rapidamente. Por isso, é importante ajustar intensidade, carga ou volume ao longo do tempo. Alimentação equilibrada: não existe emagrecimento consistente sem alinhamento alimentar. Exercício e nutrição precisam caminhar juntos.

O principal segredo é a aderência

Para o especialista, o fator mais importante para alcançar resultados duradouros é escolher uma atividade que faça sentido na rotina. “O melhor treino é aquele que a pessoa consegue manter por meses e até anos. Quando o exercício se torna sustentável e prazeroso, os resultados aparecem de forma muito mais consistente”, finaliza Alexandre Rocha.