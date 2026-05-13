Temperaturas baixas: 6 cuidados importantes com a saúde

Pequenas mudanças na rotina ajudam a proteger a saúde durante os dias mais frios Impact Photography / Shutterstock | Portal EdiCase

A chegada das temperaturas mais baixas costuma alterar não apenas a rotina das pessoas, mas também o funcionamento do organismo. Durante o outono e o inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias, problemas de pele e desconfortos circulatórios. Além disso, hábitos típicos da estação — como tomar banhos muito quentes, usar roupas apertadas e reduzir a ingestão de água — podem agravar quadros já existentes.

Por isso, especialistas reforçam que os cuidados com a saúde precisam ser adaptados nessa época do ano. Pequenas mudanças na rotina ajudam a prevenir complicações e garantem mais conforto durante os meses mais frios. A seguir, confira 6 cuidados essenciais para proteger o organismo das baixas temperaturas!

1. Evite permanecer muito tempo com roupas apertadas e abafadas

Durante o frio, “o uso frequente de calças muito apertadas e tecidos que abafam a região íntima cria um ambiente quente e úmido, favorecendo o crescimento de fungos como a Candida. No inverno, isso se torna ainda mais comum porque as pessoas passam mais tempo com roupas fechadas e muitas vezes negligenciam a ventilação adequada da região íntima. O ideal é priorizar tecidos leves sempre que possível e evitar permanecer longos períodos com roupas úmidas ou muito justas”, explica o ginecologista Dr. César Patez.

2. Redobre os cuidados com a pele no inverno

O clima seco, os ventos frios e os banhos quentes comprometem diretamente a barreira de proteção da pele. “No frio, a pele precisa de reposição lipídica e não apenas de água. Hidratantes mais potentes ajudam a restaurar a barreira cutânea e evitar o ressecamento. A água muito quente agride a barreira de proteção da pele, favorecendo o ressecamento, a coceira e até o surgimento de lesões”, alerta o dermatologista Dr. Gustavo Saczk.

3. Não ignore sintomas respiratórios persistentes

Com a queda da umidade do ar, problemas respiratórios costumam se intensificar durante o inverno. Quadros de obstrução nasal, dificuldade para respirar e piora da qualidade do sono podem indicar alterações estruturais que passam despercebidas em outras épocas do ano.

“No inverno, a mucosa nasal fica mais ressecada e sensível, o que pode acentuar sintomas em quem já tem alterações estruturais no nariz. Corrigir a respiração nasal melhora a oxigenação do organismo e contribui para uma série de funções essenciais, incluindo a qualidade do sono“, explica o cirurgião plástico Guilherme Scheibel.

Apesar dos sintomas parecidos, gripe e resfriado apresentam diferenças importantes que ajudam a identificar quando o quadro exige mais atenção Pormezz / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Saiba diferenciar gripe e resfriado

Com o aumento dos casos de doenças respiratórias, muitas pessoas têm dificuldade para identificar quando estão diante de um resfriado comum ou de um quadro gripal mais intenso. Apesar de parecidos, os sintomas apresentam diferenças importantes, principalmente na intensidade e no impacto sobre o organismo.

“O resfriado geralmente causa coriza, espirros e desconforto leve na garganta. Já a gripe se manifesta com febre alta, dores no corpo e grande prostração. A febre alta é um dos principais sinais de alerta para gripe, principalmente quando surge de forma repentina”, afirma a otorrinolaringologista Dra. Renata Mori.

5. Cuidado com a saúde cardiovascular

O frio também traz impactos importantes para o sistema cardiovascular, especialmente em idosos e pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade ou histórico de doenças cardíacas. Durante temperaturas mais baixas, o organismo reage provocando contração dos vasos sanguíneos para conservar calor, aumentando a pressão arterial e sobrecarregando o coração.

“Durante temperaturas mais baixas, o organismo reage provocando contração dos vasos sanguíneos para conservar calor, o que aumenta a pressão arterial e sobrecarrega o coração. Isso ajuda a explicar por que infartos, AVCs e crises hipertensivas tendem a aumentar no inverno”, alerta o cardiologista Vitor Bruno Teixeira de Holanda.

O especialista também destaca a importância de adotar hábitos saudáveis durante o inverno. “É fundamental manter a pressão arterial controlada, evitar excesso de sal e álcool, continuar praticando atividades físicas mesmo em dias frios e manter boa hidratação”, orienta.

6. Aproveite o inverno para cuidar da saúde vascular

As temperaturas mais amenas tornam o inverno uma das melhores épocas para iniciar tratamentos vasculares, especialmente para varizes e vasinhos. O clima frio favorece a recuperação, reduz o desconforto pós-procedimento e melhora a adaptação ao uso de meias compressivas.

“Tratar varizes no inverno permite não só uma recuperação mais confortável, mas também resultados mais completos e naturais até os meses mais quentes. O tratamento não é apenas estético. Ele melhora a circulação, alivia sintomas e previne a progressão da doença”, destaca a cirurgiã vascular Dra. Nayara Cioffi Batagini.