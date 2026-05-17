Tarot semanal: previsão para os signos de 18 a 24 de maio de 2026

A semana será marcada por transformações, aprendizados emocionais e necessidade de equilíbrio interior T.Den_Team / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

O tarot mostra um período de transformações, aprendizados emocionais e necessidade de equilíbrio interior para todos os signos. As cartas indicam que será essencial agir com cautela diante de conflitos, desacelerar, reorganizar os pensamentos e fortalecer relações que tragam segurança e paz. Somente assim será possível aproveitar as oportunidades e direcionar as energias da melhor forma ao longo da semana.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nos próximos dias. Confira!

Áries – A Torre

Mudanças inesperadas poderão mexer com os planos do ariano Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Torre” indica que mudanças inesperadas poderão mexer com os seus planos. Algo sairá do controle, mas também abrirá espaço para reconstruções mais verdadeiras. Nem tudo o que cair será perda.

Touro – Rainha de Ouros

O taurino terá uma semana de conforto, estabilidade e autocuidado Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

Segundo a carta “Rainha de Ouros”, será uma semana de conforto, estabilidade e autocuidado. Você tenderá a se sentir mais centrado(a), valorizando segurança, beleza e aquilo que lhe traz paz.

Gêmeos – 7 de Paus

O geminiano precisará defender ideias e impor limites Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

Será o momento de defender suas ideias, conforme a carta “7 de Paus”. Poderá surgir competição ou a necessidade de impor limites. Não recue diante daquilo em que acredita.

Câncer – A Lua

O canceriano deverá escutar mais a própria intuição Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Lua” indica que as emoções ficarão intensas e haverá muita sensibilidade. Nem tudo estará claro, então será importante tomar cuidado com ilusões, paranoias ou mal-entendidos. Escute mais a sua intuição.

Leão – 6 de Paus

O leonino terá uma semana de destaque, elogios e sensação de vitória Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

O reconhecimento chegará, conforme a carta “6 de Paus”. Será uma semana de destaque, elogios e sensação de vitória. Você poderá perceber que finalmente está sendo valorizado(a).

Virgem – 4 de Espadas

O corpo e a mente do virginiano pedirão descanso Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

Segundo a carta “4 de Espadas”, seu corpo e sua mente pedirão descanso. Não tente resolver tudo por impulso. Será uma semana ideal para desacelerar, recuperar as energias e reorganizar os pensamentos.

Libra – Rei de Copas

O libriano conseguirá lidar melhor com sentimentos e situações delicadas Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Rei de Copas” indica que haverá maturidade emocional. Você conseguirá lidar melhor com sentimentos e situações delicadas. Será uma boa semana para conversas sinceras e equilíbrio afetivo.

Escorpião – 10 de Ouros

Para o escorpiano, assuntos familiares, financeiros ou ligados à segurança ganharão força Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “10 de Ouros” indica que haverá estabilidade e prosperidade. Assuntos familiares, financeiros ou ligados à segurança ganharão força. Será uma semana favorável para pensar no futuro.

Sagitário – Cavaleiro de Paus

O sagitariano sentirá vontade de agir, viajar, começar algo novo ou viver experiências diferentes Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá movimento, coragem e impulsividade, conforme a carta “Cavaleiro de Paus”. Você sentirá vontade de agir, viajar, começar algo novo ou viver experiências diferentes. Apenas tome cuidado com precipitações.

Capricórnio – 3 de Espadas

Para o capricorniano, a semana pedirá cuidado com as palavras Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “3 de Espadas” indica que alguma decepção poderá mexer com você. Nem sempre será algo grande, mas a semana pedirá cuidado com palavras, mágoas e expectativas.

Aquário – A Estrela

O aquariano voltará a acreditar mais em si e nos seus sonhos Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

A esperança será renovada, conforme a carta “A Estrela”. Você voltará a acreditar mais em si e nos seus sonhos. Será uma semana leve, inspiradora e favorável para a cura emocional.

Peixes – 6 de Copas

Pessoas do passado poderão reaparecer ou trazer sentimentos antigos ao pisciano Ola-ola / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “6 de Copas” indica que haverá memórias, nostalgia e reencontros. Pessoas do passado poderão reaparecer ou trazer sentimentos antigos à tona. Será uma semana emocional e sensível.

Por Victor Valentim