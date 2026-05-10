Tarot semanal: previsão para os signos de 11 a 17 de maio de 2026

Será uma semana de emoções e crescimento pessoal para os nativos T.Den_Team / Shutterstock | Portal EdiCase

O tarot mostra movimentações diferentes para cada signo, com momentos de reflexão, oportunidades, aprendizados e mudanças importantes. As cartas indicam tendências ligadas às emoções, relações, decisões e crescimento pessoal, ajudando cada um a compreender melhor os desafios e as possibilidades que surgirão ao longo dos próximos dias.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries – 3 de Copas

O ariano viverá uma semana mais leve e cheia de conexões especiais allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

Segundo a carta “3 de Copas” será uma semana leve e social. Encontros, celebrações e boas companhias marcarão os próximos dias. Será um bom momento para se conectar com quem faz bem e sair um pouco da rotina.

Touro – 8 de Copas

O taurino precisará desapegar do que não faz mais sentido allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

O desapego será necessário, indica a carta “8 de Copas”. Algo já não faz mais sentido, e você sentirá isso. Será uma semana de virar as costas para situações vazias e buscar algo mais verdadeiro.

Gêmeos – O Sol

O geminiano deverá confiar mais no próprio brilho e viverá momentos positivos allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

Clareza, alegria e sucesso estarão em destaque, conforme a carta “O Sol”. Tudo fluirá com mais leveza. Será uma ótima semana para se expressar, aparecer e confiar no próprio brilho.

Câncer – 5 de Copas

O canceriano precisará focar que ainda há coisas boas ao redor allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “5 de Copas” mostra que será importante tomar cuidado com o foco excessivo no que deu errado. Uma tristeza ou frustração poderá surgir, mas ainda haverá coisas boas ao redor. Você precisará olhar para o que continua de pé.

Leão – Cavaleiro de Ouros

O leonino terá uma semana para construir com calma e responsabilidade allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

Tudo acontecerá passo a passo. Nada de pressa; a carta “Cavaleiro de Ouros” pede consistência. Será uma semana para construir com calma, responsabilidade e foco no longo prazo.

Virgem – A Temperança

O virginiano buscará mais equilíbrio emocional nos próximos dias allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Temperança” mostra que equilíbrio e cura estarão presentes. Você encontrará um ritmo mais leve, conciliando extremos. Será uma boa semana para harmonizar emoções e situações.

Libra – 2 de Espadas

O libriano enfrentará decisões importantes allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

A indecisão poderá falar mais alto. Você poderá evitar escolher algo, mas isso também será uma escolha. A carta “2 de Espadas” indica que será o momento de encarar o que precisa ser decidido.

Escorpião – A Força

O escorpiano deverá controlar impulsos e agir com maturidade allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

O domínio interno ficará mais evidente. Você controlará impulsos e agirá com maturidade. A carta “A Força” mostra que será uma semana de coragem silenciosa e autocontrole.

Sagitário – Ás de Ouros

O sagitariano poderá receber novas oportunidades financeiras allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Ás de Ouros” mostra uma nova oportunidade material. Algo ligado a dinheiro, trabalho ou estabilidade poderá surgir. Será importante plantar bem essa semente.

Capricórnio – 9 de Espadas

O capricorniano precisará controlar melhor a ansiedade allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “9 de Espadas” indica ansiedade e excesso de pensamentos. Será importante tomar cuidado com preocupações que só existem na sua cabeça. Você precisará desacelerar a mente.

Aquário – Pajem de Ouros

O aquariano viverá um período favorável para novos aprendizados allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

Aprendizados e novas ideias ganharão espaço, segundo a carta “Pajem de Ouros”. Será uma boa semana para começar algo novo, estudar ou investir no crescimento pessoal.

Peixes – O Eremita

O pisciano buscará mais momentos de reflexão e autoconhecimento allakuz / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Eremita” indica introspecção. Você precisará de um tempo só seu para refletir e entender melhor os próprios caminhos. O silêncio também trará respostas.

Por Victor Valentim

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