Tarot semanal: previsão para os signos de 04 a 10 de maio de 2026

Nesta semana, muitos nativos sentirão um chamado interno para mudanças Anna Mente / Shutterstock | Portal EdiCase

As cartas do tarot revelam um período de intensidade, decisões importantes e crescimento pessoal para os signos. Haverá uma energia que favorecerá atitudes mais rápidas e diretas, ao mesmo tempo em que será necessário agir com equilíbrio, responsabilidade e consciência para evitar conflitos e desgastes desnecessários.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries – Cavaleiro de Espadas

O ariano deverá tomar cuidado com a agitação da semana Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

A semana será agitada, alerta a carta “Cavaleiro de Espadas”. Você vai querer resolver tudo rapidamente, falar o que pensa e agir sem muita paciência. Tome cuidado para não atropelar os outros ou se estressar à toa.

Touro – 9 de Ouros

O taurino colherá resultados do que vem construindo Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Autossuficiência e prazer estarão presentes, revela a carta “9 de Ouros”. Você colherá resultados do que vem construindo e poderá curtir mais a própria companhia. Será uma semana boa para se valorizar e aproveitar o que conquistou.

Gêmeos – A Justiça

O geminiano deverá agir com consciência e verdade Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Decisões importantes precisarão ser tomadas, revela a carta “A Justiça”. Tudo pedirá equilíbrio e responsabilidade. O que você plantar agora voltará com força; por isso, aja com consciência e verdade.

Câncer – Rei de Copas

Será um ótimo momento para o canceriano lidar com situações delicadas Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Controle emocional será importante nesta semana, alerta a carta “Rei de Copas”. Você sentirá tudo, mas saberá segurar a situação. Será um ótimo momento para lidar com situações delicadas com maturidade e empatia.

Leão – 4 de Ouros

O leonino deverá se atentar ao apego e controle nesta semana Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá apego e controle, alerta a carta “4 de Ouros”. Poderá surgir medo de perder algo, seja dinheiro, pessoa ou situação. Tente segurar, mas sem se sufocar. Nem tudo precisará ser tão rígido.

Virgem – 3 de Ouros

Será uma semana boa para o virginiano construir com outras pessoas Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Trabalho em equipe estará em evidência, revela a carta “3 de Ouros”. As parcerias fluirão, haverá troca de ideias e crescimento conjunto. Será uma semana boa para construir com outras pessoas.

Libra – O Julgamento

Algo despertará o libriano para uma nova fase Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá um chamado da alma, indica a carta “O Julgamento”. Algo despertará você para uma nova fase. Poderá ser uma decisão importante ou um “clique” interno de mudança.

Escorpião – Ás de Copas

Poderá surgir um sentimento, uma conexão ou até um amor para o escorpiano Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Novo começo emocional, revela a carta “Ás de Copas”. Poderá surgir um sentimento, uma conexão ou até um amor. Será uma semana de abertura do coração.

Sagitário – 2 de Paus

O sagitariano começará a olhar para o futuro com mais estratégia Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Planejamento e visão serão importantes, mostra a carta “2 de Paus”. Você começará a olhar para o futuro com mais estratégia. Será o momento de decidir para onde vai querer ir.

Capricórnio – 5 de Ouros

O capricorniano deverá tomar cuidado com as inseguranças nesta semana Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Atenção com inseguranças, alerta a carta “5 de Ouros”. Poderá surgir uma sensação de falta, mas não será o fim do mundo. Evite se isolar e peça ajuda se precisar.

Aquário – 7 de Espadas

O aquariano deverá tomar cuidado com os enganos nesta semana Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Cuidado com enganos, alerta a carta “7 de Espadas”. Poderá haver alguém escondendo algo ou até você mesmo(a) evitará encarar uma verdade. Fique atento(a)!

Peixes – Rainha de Espadas

O pisciano entrará em uma energia mais racional nesta semana Kateryna Lomakina / Shutterstock | Portal EdiCase

Clareza e limites serão importantes nesta semana, revela a carta “Rainha de Espadas”. Você entrará em uma energia mais racional, cortando ilusões e estabelecendo fronteiras necessárias.

Por Victor Valentim

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