Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/05/2026

O dia favorecerá quem conseguir agir com consciência sem ignorar o coração n_defender / Shutterstock | Portal EdiCase

O sábado trará uma energia de amadurecimento emocional, expansão e necessidade de equilíbrio entre razão e desejo. Algumas cartas do tarot sugerem crescimento, boas oportunidades e estabilidade. Enquanto isso, outras pedem mais atenção aos excessos emocionais, dependências e mágoas do passado. O dia favorecerá quem conseguir agir com consciência, sem ignorar o coração.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 3 de Espadas

O nativo de Áries terá um dia de sensibilidade elevada NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “3 de Espadas” aponta para um dia de certa sensibilidade emocional e necessidade de lidar com sentimentos que estavam sendo evitados. No amor, conversas difíceis ou lembranças antigas mexerão com você mais do que o esperado. Na carreira, será importante não deixar as emoções abalarem sua produtividade ou autoconfiança. A saúde emocional pedirá mais acolhimento e menos autocobrança. Entre amigos, alguém próximo oferecerá apoio para aliviar tensões.

Touro — Ás de Ouros

O nativo de Touro será favorecido com propostas interessantes e mais estabilidade nas relações afetivas NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

Conforme a carta “Ás de Ouros”, o dia favorecerá novos começos, crescimento financeiro e oportunidades promissoras para o futuro. No amor, relações ganharão mais estabilidade e sensação de segurança emocional. Na carreira, propostas interessantes ou novos projetos tenderão a surgir de forma positiva. A saúde melhorará quando você criar uma rotina mais organizada e equilibrada. Entre amigos e família, haverá espaço para trocas leves e incentivo mútuo.

Gêmeos — Rainha de Paus

O nativo de Gêmeos estará mais confiante e cheio de magnetismo para conquistar o que deseja NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Rainha de Paus” promete um dia de mais confiança, comunicação e energia para conquistar o que deseja. No amor, seu magnetismo estará em alta, favorecendo aproximações e momentos intensos. Na carreira, criatividade e liderança poderão trazer reconhecimento importante. A saúde melhorará quando você direcionar sua energia para atividades que despertam entusiasmo. Entre amigos, sua presença será divertida, inspiradora e muito procurada.

Câncer — A Sacerdotisa

O nativo de Câncer deverá ouvir mais a intuição e agir com discrição antes de revelar seus planos NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

Conforme a carta “A Sacerdotisa”, o dia favorecerá introspecção, intuição e necessidade de ouvir mais sua voz interior antes de agir. No amor, sentimentos profundos poderão surgir de forma silenciosa, mas intensa. Na carreira, agir com discrição e observação será mais inteligente do que revelar todos os seus planos. A saúde emocional melhorará quando você respeitar seus momentos de silêncio e descanso mental. Entre amigos, conexões mais verdadeiras e profundas ganharão preferência.

Leão — 3 de Paus

O nativo de Leão terá um dia de expansão, novos planos e sensação de crescimento em diferentes áreas NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

Segundo a carta “3 de Paus”, o dia favorecerá expansão, novos planos e sensação de crescimento em diferentes áreas da vida. No amor, relações poderão avançar para uma fase mais madura e cheia de expectativas positivas. Na carreira, oportunidades ligadas a novos projetos e mudanças tenderão a ganhar força. A saúde melhorará quando você encontrar motivação e propósito nos seus objetivos. Entre amigos, conversas inspiradoras poderão abrir novos caminhos.

Virgem — A Temperança

O nativo de Virgem será convocado a agir com equilíbrio emocional, paciência e mais leveza no cotidiano NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Temperança” mostra que o dia pedirá equilíbrio emocional, paciência e mais leveza diante das situações do cotidiano. No amor, diálogos tranquilos e maturidade ajudarão a fortalecer vínculos importantes. Na carreira, agir com calma e inteligência emocional será essencial para evitar desgastes. A saúde melhorará quando você desacelerar a mente e respeitar seus próprios limites. Entre amigos e família, o clima será harmonioso e acolhedor.

Libra — O Imperador

O nativo de Libra estará mais firme e focado em construir estabilidade emocional e profissional NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

Segundo a carta “O Imperador”, você estará mais firme, racional e focado(a) em construir estabilidade emocional e profissional. No amor, será importante equilibrar controle e sensibilidade para evitar distanciamentos. Na carreira, sua postura determinada poderá trazer reconhecimento e autoridade. A saúde melhorará quando houver uma rotina organizada, sem exagerar na autocobrança. Entre amigos, sua presença transmitirá segurança e confiança.

Escorpião — Rainha de Copas

O nativo de Escorpião terá um dia de sensibilidade, empatia e conexões emocionais mais profundas NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Rainha de Copas” mostra que o dia favorecerá sensibilidade, empatia e conexões emocionais mais profundas. No amor, haverá espaço para acolhimento, romantismo e compreensão mútua. Na carreira, a intuição estará forte e poderá ajudar em decisões importantes. A saúde emocional melhorará quando você se permitir sentir sem tentar controlar tudo racionalmente. Entre amigos e família, o clima será afetuoso e cheio de apoio emocional.

Sagitário — 6 de Copas

O nativo de Sagitário sentirá o passado retornar por meio de lembranças, reencontros ou sentimentos antigos NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

Segundo a carta “6 de Copas”, o passado poderá voltar por meio de lembranças, reencontros ou sentimentos antigos que ainda mexem com você. No amor, uma conexão especial poderá despertar nostalgia ou vontade de reviver momentos felizes. Na carreira, experiências anteriores ajudarão em decisões importantes. A saúde emocional melhorará quando você acolher suas emoções sem ficar preso(a) ao que já passou. Entre amigos e família, o clima será carinhoso e cheio de saudade boa.

Capricórnio — 8 de Paus

O nativo de Capricórnio terá um dia de movimento intenso, notícias rápidas e avanços em diferentes áreas NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “8 de Paus” aponta para movimento, notícias rápidas e avanços importantes em diferentes áreas da vida. No amor, conversas e aproximações tenderão a acontecer de forma intensa e inesperada. Na carreira, oportunidades poderão surgir rapidamente, exigindo agilidade nas decisões. A saúde melhorará quando houver equilíbrio entre produtividade e descanso. Entre amigos, convites e novidades prometem movimentar sua rotina.

Aquário — Rei de Ouros

O nativo de Aquário terá um dia de estabilidade, maturidade e crescimento financeiro NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase

Conforme a carta “Rei de Ouros”, o dia favorecerá a estabilidade, a maturidade e o crescimento financeiro. No amor, relações tenderão a ganhar mais segurança e confiança emocional. Na carreira, reconhecimento, prosperidade e oportunidades sólidas poderão surgir por meio do seu esforço. A saúde melhorará quando houver equilíbrio entre responsabilidades e prazer. Entre amigos e família, sua postura acolhedora e confiável fortalecerá vínculos importantes.

Peixes — O Diabo

O nativo de Peixes precisará tomar cuidado com excessos emocionais e dependências que poderão drenar sua energia NatBasil / Shutterstock | Portal EdiCase