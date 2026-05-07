Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/05/2026

A quinta-feira trará uma energia de movimento, decisões e necessidade de equilíbrio emocional. Algumas cartas do tarot indicam conquistas e novos caminhos, enquanto outras apontam desapegos, encerramentos e reflexões importantes. Será um dia para agir com consciência e evitar atitudes impulsivas.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 2 de Paus
Planejamento e visão de futuro serão essenciais, revela a carta “2 de Paus”. O dia favorecerá decisões estratégicas e a avaliação de novos caminhos.
Touro — A Temperança
Equilíbrio e paciência serão importantes. A carta “A Temperança” pede calma para lidar com situações delicadas. Será essencial evitar exageros e confiar no tempo das coisas.
Gêmeos — 6 de Paus
Reconhecimento e vitória estarão presentes, conforme a carta “6 de Paus”. O dia favorecerá conquistas e a valorização dos seus esforços. Será um bom momento para aproveitar o destaque.
Câncer — 7 de Espadas
Atenção às situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser revelado.
Leão — O Louco
A carta “O Louco” indica novo ciclo e liberdade. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir caminhos diferentes. Será importante confiar no próprio instinto.
Virgem — 8 de Copas
O desapego será necessário, conforme a carta “8 de Copas”. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.
Libra — Cavaleiro de Ouros
Persistência e disciplina serão essenciais, revela a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante continuar firme no que está construindo.
Escorpião — 4 de Copas
Cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta “4 de Copas” indica que você pode estar ignorando oportunidades importantes.
Sagitário — 3 de Paus
A carta “3 de Paus” indica expansão e novos horizontes. O dia favorecerá planejamento, crescimento e abertura de caminhos.
Capricórnio — 10 de Espadas
A carta “10 de Espadas” indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Aquário — A Força
Controle emocional e resiliência serão essenciais, revela a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com os desafios. Sua força estará na forma como você reagirá.
Peixes — Rainha de Copas
Sensibilidade e acolhimento marcarão o dia, conforme a carta “Rainha de Copas”. O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado consigo e com os outros.