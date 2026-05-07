Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 07/05/2026

A quinta-feira pedirá atitudes conscientes e atenção para evitar impulsos Shyntartanya / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

A quinta-feira trará uma energia de movimento, decisões e necessidade de equilíbrio emocional. Algumas cartas do tarot indicam conquistas e novos caminhos, enquanto outras apontam desapegos, encerramentos e reflexões importantes. Será um dia para agir com consciência e evitar atitudes impulsivas.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 2 de Paus

O dia do ariano favorecerá decisões estratégicas e a avaliação de novos caminhos Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Planejamento e visão de futuro serão essenciais, revela a carta “2 de Paus”. O dia favorecerá decisões estratégicas e a avaliação de novos caminhos.

Touro — A Temperança

O taurino precisará evitar exageros e confiar no tempo das coisas Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Equilíbrio e paciência serão importantes. A carta “A Temperança” pede calma para lidar com situações delicadas. Será essencial evitar exageros e confiar no tempo das coisas.

Gêmeos — 6 de Paus

O dia do geminiano favorecerá conquistas e a valorização dos esforços Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Reconhecimento e vitória estarão presentes, conforme a carta “6 de Paus”. O dia favorecerá conquistas e a valorização dos seus esforços. Será um bom momento para aproveitar o destaque.

Câncer — 7 de Espadas

O canceriano precisará ter atenção com situações pouco claras Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Atenção às situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser revelado.

Leão — O Louco

O dia favorecerá recomeços e coragem para o leonino seguir caminhos diferentes Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Louco” indica novo ciclo e liberdade. O dia favorecerá recomeços e coragem para seguir caminhos diferentes. Será importante confiar no próprio instinto.

Virgem — 8 de Copas

O dia pedirá coragem ao virginiano para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

O desapego será necessário, conforme a carta “8 de Copas”. O dia pedirá coragem para deixar para trás o que não faz mais sentido emocionalmente.

Libra — Cavaleiro de Ouros

O progresso do libriano poderá ser lento, mas será seguro Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Persistência e disciplina serão essenciais, revela a carta “Cavaleiro de Ouros”. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante continuar firme no que está construindo.

Escorpião — 4 de Copas

O escorpiano precisará ter cuidado com o desinteresse ou a insatisfação Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Cuidado com o desinteresse ou a insatisfação. A carta “4 de Copas” indica que você pode estar ignorando oportunidades importantes.

Sagitário — 3 de Paus

O dia favorecerá planejamento, crescimento e abertura de caminhos para o sagitariano Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “3 de Paus” indica expansão e novos horizontes. O dia favorecerá planejamento, crescimento e abertura de caminhos.

Capricórnio — 10 de Espadas

Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, trará libertação ao capricorniano Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “10 de Espadas” indica encerramento de ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Aquário — A Força

O dia pedirá ao aquariano calma para lidar com os desafios Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

Controle emocional e resiliência serão essenciais, revela a carta “A Força”. O dia pedirá calma para lidar com os desafios. Sua força estará na forma como você reagirá.

Peixes — Rainha de Copas

O dia favorecerá a conexão emocional e o cuidado do pisciano consigo Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase