Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/05/2026

A quarta-feira trará avanços concretos, realizações e reflexão aos nativos n_defender / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

A quarta-feira trará uma energia de equilíbrio entre ação e introspecção, crescimento e conexão emocional. Algumas cartas do tarot indicam avanços concretos e realizações, enquanto outras pedem pausa, reflexão e escuta interior. O dia favorecerá quem respeitar o próprio ritmo.

A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Áries — 4 de Espadas

O dia pedirá descanso físico e mental ao ariano eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “4 de Espadas” indica que será um dia de pausa e recuperação. A quarta-feira pedirá descanso físico e mental antes da tomada de decisões importantes.

Touro — A Imperatriz

O dia favorecerá o cuidado do taurino consigo e a conexão com o prazer e o bem-estar eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá crescimento, autoestima e abundância, conforme a carta “A Imperatriz”. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com o prazer e o bem-estar.

Gêmeos — 2 de Copas

O dia favorecerá parcerias, reconciliações e trocas sinceras ao geminiano eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

Conexões importantes marcarão o dia. Segundo a carta “2 de Copas”, a quarta-feira favorecerá parcerias, reconciliações e trocas sinceras no campo afetivo.

Câncer — 8 de Ouros

O dia favorecerá o crescimento do canceriano por meio do esforço eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

Foco e dedicação estarão em destaque, conforme a carta “8 de Ouros”. O dia favorecerá o crescimento por meio do esforço. Será importante continuar investindo no que acredita.

Leão — Cavaleiro de Espadas

O dia pedirá ao leonino atenção com decisões precipitadas eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Cavaleiro de Espadas” indica que haverá tendência a ações rápidas e impulsivas. O dia pedirá atenção com decisões precipitadas e palavras ditas no calor do momento.

Virgem — 9 de Copas

Um desejo poderá se concretizar ou trazer uma sensação de satisfação ao virginiano eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

A realização emocional estará em evidência, conforme a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou trazer uma sensação de satisfação e plenitude.

Libra — Pajem de Ouros

Novas oportunidades poderão surgir ao libriano, principalmente no campo profissional ou financeiro eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

Novas oportunidades poderão surgir, principalmente no campo profissional ou financeiro. Segundo a carta “Pajem de Ouros”, algo promissor poderá começar.

Escorpião — 3 de Ouros

O dia do escorpiano favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos em grupo eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

O trabalho em equipe e a construção conjunta ganharão destaque, conforme a carta “3 de Ouros”. O dia favorecerá parcerias e o desenvolvimento de projetos em grupo.

Sagitário — O Eremita

O dia pedirá momentos de introspecção ao sagitariano eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

O dia pedirá momentos de introspecção. Segundo a carta “O Eremita”, haverá necessidade de silêncio, reflexão e conexão com o próprio interior.

Capricórnio — A Sacerdotisa

A intuição do capricorniano estará em alta nesta quarta-feira eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

A intuição estará em alta. A carta “A Sacerdotisa” indica que respostas importantes estarão dentro de você. Será importante observar mais e falar menos.

Aquário — 6 de Copas

O passado poderá trazer aprendizados ao aquariano eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase

Reencontros e nostalgia marcarão o dia, conforme a carta “6 de Copas”. O passado poderá trazer aprendizados ou conexões especiais.

Peixes — A Força

O dia pedirá calma ao pisciano para lidar com desafios eto100ya / Shutterstock | Portal EdiCase