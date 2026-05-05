Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/05/2026

A terça-feira trará uma energia de emoções intensas, recomeços e aprendizados importantes. Algumas cartas do tarot indicam felicidade, oportunidades e crescimento, enquanto outras apontam encerramentos e a necessidade de lidar com sentimentos mais profundos. O dia pedirá equilíbrio emocional e clareza nas atitudes.
A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!
Áries — Cavaleiro de Copas
Haverá romantismo e sensibilidade, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Será importante evitar idealizações.
Touro — 10 de Espadas
Ocorrerá o encerramento de um ciclo, conforme a carta “10 de Espadas”. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.
Gêmeos — Rainha de Espadas
Haverá clareza e posicionamento firme, segundo a carta “Rainha de Espadas”. O dia favorecerá decisões racionais e comunicação direta. Será importante cortar o que não faz mais sentido.
Câncer — 9 de Copas
Haverá realização emocional, segundo a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou trará satisfação e alegria.
Leão — Pajem de Espadas
Haverá curiosidade e novas informações chegarão, revela a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado. Será importante observar antes de agir.
Virgem — Pajem de Paus
Haverá novidades e entusiasmo, indica a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia ou uma oportunidade poderá trazer energia nova para o seu dia.
Libra — 10 de Copas
Haverá harmonia e felicidade emocional em sua terça-feira, revela a carta “10 de Copas”. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude.
Escorpião — Ás de Ouros
Surgirá uma nova oportunidade no campo material, segundo a carta “Ás de Ouros”. O dia favorecerá o crescimento financeiro ou o início de algo promissor.
Sagitário — A Imperatriz
O dia trará crescimento, autoestima e abundância, revela a carta “A Imperatriz”. Haverá favorecimento na conexão com o seu poder pessoal.
Capricórnio — 3 de Espadas
Haverá sensibilidade emocional, indica a carta “3 de Espadas”. O dia poderá trazer mágoas ou decepções à tona. Será importante permitir-se sentir, mas sem se prender.
Aquário — A Estrela
Haverá esperança e renovação, segundo a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante confiar no processo.
Peixes — 10 de Paus
Será necessário ter cuidado com a sobrecarga, alerta a carta “10 de Paus”. Você pode estar acumulando responsabilidades em excesso. Será importante avaliar o que realmente precisa carregar.