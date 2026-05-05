Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/05/2026

O dia pedirá equilíbrio emocional e clareza nas atitudes Neirfy / Shutterstock | Portal EdiCase

A terça-feira trará uma energia de emoções intensas, recomeços e aprendizados importantes. Algumas cartas do tarot indicam felicidade, oportunidades e crescimento, enquanto outras apontam encerramentos e a necessidade de lidar com sentimentos mais profundos. O dia pedirá equilíbrio emocional e clareza nas atitudes.

A seguir, confira a previsão do tarot para cada um dos signos!

Áries — Cavaleiro de Copas

O dia do ariano favorecerá emoções, encontros e conexões ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá romantismo e sensibilidade, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Será importante evitar idealizações.

Touro — 10 de Espadas

Um ciclo se encerrará para o taurino, trazendo desconforto ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Ocorrerá o encerramento de um ciclo, conforme a carta “10 de Espadas”. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Gêmeos — Rainha de Espadas

Para o geminiano, haverá clareza para decisões racionais ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá clareza e posicionamento firme, segundo a carta “Rainha de Espadas”. O dia favorecerá decisões racionais e comunicação direta. Será importante cortar o que não faz mais sentido.

Câncer — 9 de Copas

Um desejo poderá se realizar, trazendo satisfação e alegria ao canceriano ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá realização emocional, segundo a carta “9 de Copas”. Um desejo poderá se concretizar ou trará satisfação e alegria.

Leão — Pajem de Espadas

Novas informações surgirão para o leonino, sendo importante observar antes de agir ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá curiosidade e novas informações chegarão, revela a carta “Pajem de Espadas”. Algo poderá ser revelado. Será importante observar antes de agir.

Virgem — Pajem de Paus

Ideias e oportunidades trarão entusiasmo e energia renovada ao virginiano ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá novidades e entusiasmo, indica a carta “Pajem de Paus”. Uma ideia ou uma oportunidade poderá trazer energia nova para o seu dia.

Libra — 10 de Copas

O dia trará harmonia, felicidade e bons momentos em família para o libriano ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá harmonia e felicidade emocional em sua terça-feira, revela a carta “10 de Copas”. O dia favorecerá relações, família e momentos de plenitude.

Escorpião — Ás de Ouros

Surgirá uma oportunidade material ou financeira promissora para o escorpiano ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Surgirá uma nova oportunidade no campo material, segundo a carta “Ás de Ouros”. O dia favorecerá o crescimento financeiro ou o início de algo promissor.

Sagitário — A Imperatriz

O dia do sagitariano favorecerá crescimento, autoestima e conexão com o poder pessoal ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

O dia trará crescimento, autoestima e abundância, revela a carta “A Imperatriz”. Haverá favorecimento na conexão com o seu poder pessoal.

Capricórnio — 3 de Espadas

Emoções poderão vir à tona, exigindo ao capricorniano acolhimento sem apego ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá sensibilidade emocional, indica a carta “3 de Espadas”. O dia poderá trazer mágoas ou decepções à tona. Será importante permitir-se sentir, mas sem se prender.

Aquário — A Estrela

Para o aquariano, haverá esperança, leveza e confiança no futuro ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá esperança e renovação, segundo a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Será importante confiar no processo.

Peixes — 10 de Paus

Para o pisciano, será necessário evitar sobrecarga e rever responsabilidades ViktoDigitArt / Shutterstock | Portal EdiCase