GERAL

Sabedoria
Notícia

"Se a gente ficasse jovem a vida toda, ia ser uma droga", diz a atriz e cantora Emanuelle Araújo, prestes a completar 50 anos

Interpretando Marta em "A Nobreza do Amor" e fazendo shows para lançar novo álbum, a artista não teme o envelhecimento

Yasmim Girardi

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS