Sagui: 7 curiosidades sobre esse pequeno macaco 

Inteligente, curioso e sociável, o sagui desempenha um papel importante na natureza Anyelle van Can / Shutterstock | Portal EdiCase

Os saguis são pequenos primatas muito conhecidos no Brasil, especialmente em regiões urbanas e áreas de mata próximas às cidades. Nativos da América do Sul, ocorrendo principalmente na Mata Atlântica, e pertencentes à família Callitrichidae, eles chamam a atenção pelo tamanho reduzido, pelos tufos de pelos próximos às orelhas e pela agilidade ao se movimentar entre árvores.

Além da aparência encantadora, os saguis possuem hábitos bastante interessantes e uma grande capacidade de adaptação. Inteligentes, curiosos e sociáveis, eles desempenham um papel importante na natureza, ajudando na dispersão de sementes e no equilíbrio ambiental.

Apesar de serem comuns em muitas cidades brasileiras, esses animais silvestres precisam de cuidados e respeito, já que a alimentação inadequada e o contato excessivo com humanos podem trazer riscos para sua saúde e sobrevivência.

Abaixo, conheça algumas curiosidades sobre os saguis!

1. O sagui é um dos menores primatas do mundo

Os saguis impressionam pelo tamanho compacto. Em média, medem entre 20 e 30 centímetros, sem contar a cauda, e pesam apenas algumas centenas de gramas. Apesar de pequenos, possuem grande habilidade para saltar entre galhos e escalar árvores rapidamente. Isso ajuda o animal a fugir de predadores e encontrar alimento com facilidade.

2. Eles possuem garras em vez de unhas

Diferentemente de muitos primatas, os saguis possuem garras afiadas na maior parte dos dedos, e não unhas achatadas. Essas estruturas auxiliam o animal a subir em troncos e permanecer firme em superfícies verticais. Graças a isso, conseguem se locomover com velocidade e segurança entre árvores altas. As garras também são importantes para acessar alimentos escondidos na casca das árvores.

3. Os saguis vivem em grupos organizados

Esses primatas costumam viver em grupos familiares bastante unidos. Em geral, é formado por um casal reprodutor, filhotes e outros indivíduos que ajudam no cuidado dos mais jovens. A convivência em grupo oferece proteção contra predadores e facilita a busca por alimento. Além disso, os saguis se comunicam o tempo todo por meio de sons, expressões e movimentos corporais.

O sagui se alimenta de frutas, insetos, pequenos ovos, néctar, sementes e seiva de árvores Eduardo H. Delpy / Shutterstock | Portal EdiCase

4. A alimentação deles vai muito além das frutas

Embora muitas pessoas pensem que os saguis se alimentam apenas de frutas, a dieta desses primatas é bastante variada. Eles comem insetos, pequenos ovos, flores, néctar, sementes e até seiva de árvores. Para retirar a seiva, usam os dentes afiados para perfurar troncos. O problema é que, em áreas urbanas, muitas pessoas oferecem alimentos industrializados, o que pode causar doenças e prejudicar seriamente a saúde do sagui.

5. O pai participa ativamente dos cuidados com os filhotes

Entre os saguis, o cuidado com os filhotes não fica apenas com a mãe. O macho costuma carregar os bebês nas costas durante grande parte do dia, entregando-os à mãe apenas para amamentação. Outros membros do grupo também auxiliam na proteção e no cuidado dos pequenos. Esse comportamento aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, especialmente nos primeiros meses de vida.

6. Eles conseguem se adaptar facilmente às cidades

Uma das curiosidades mais conhecidas sobre os saguis é a capacidade de adaptação às áreas urbanas. Esses animais conseguem encontrar alimento e abrigo em praças, parques, quintais e regiões arborizadas das cidades. A presença de árvores frutíferas e a oferta de comida feita por humanos contribuíram para essa aproximação. No entanto, essa convivência também traz riscos, como atropelamentos, ataques de animais domésticos e transmissão de doenças.

7. Eles ajudam na preservação das florestas