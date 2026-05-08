GERAL

Saúde & Bem-estar

Rugas de expressão: tensão emocional e hábitos faciais aceleram o surgimento delas

Manter uma rotina saudável e investir em cuidados diários pode ajudar a preservar a elasticidade e a aparência da pele por mais tempo

Portal EdiCase

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS