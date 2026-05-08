Receitas de travessa: 5 opções práticas e deliciosas para o almoço de Dia das Mães

Lasanha de camarão Wallenrock / Shutterstock | Portal EdiCase

O Dia das Mães merece uma mesa especial, e as receitas de travessa são a escolha perfeita para quem quer impressionar sem complicar. Práticas e cheias de sabor, essas preparações cabem bem tanto em almoços íntimos quanto em reuniões maiores com a família reunida. O melhor é que a maior parte do trabalho acontece dentro do forno, liberando tempo para aproveitar a data com quem importa.

Confira 5 receitas de travessa deliciosas para tornar o almoço do Dia das Mães inesquecível!

1. Lasanha de camarão

Ingredientes

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite integral

integral 1 pitada de noz-moscada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

500 g de camarão limpo

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

3 dentes de alho picados

200 g de creme de leite

200 g de requeijão cremoso

1 colher de chá de orégano seco

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

300 g de queijo muçarela fatiado

300 g de massa para lasanha pré-cozida

80 g de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa por aproximadamente 1 minuto. Acrescente o leite aos poucos, mexendo constantemente até formar um creme liso e levemente espesso. Tempere com noz-moscada, sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, tempere os camarões com sal e pimenta-do-reino. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio com o azeite e a manteiga. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Adicione os camarões e cozinhe rapidamente até ficarem rosados.

Acrescente o creme de leite, o requeijão e o orégano. Misture bem até formar um recheio cremoso. Adicione metade do molho branco preparado anteriormente e mexa delicadamente. Ajuste o sal e finalize com salsinha. Reserve.

Montagem

Em uma travessa refratária, espalhe uma camada fina do molho branco restante. Cubra com uma camada de massa para lasanha. Faça uma camada do recheio de camarão e outra de queijo muçarela. Repita as camadas até finalizar os ingredientes. Termine com molho branco, queijo muçarela e queijo parmesão ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 35 minutos ou até a superfície ficar dourada e gratinada. Sirva em seguida.

2. Arroz de forno cremoso com presunto e queijo

Ingredientes

Base

3 xícaras de chá de arroz cozido

cozido 200 g de creme de leite

200 g de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

200 g de presunto picado

200 g de queijo muçarela picado

1 tomate sem sementes e picado

1/2 xícara de chá de milho-verde

Cheiro-verde picado a gosto

Montagem

100 g de queijo parmesão ralado

Batata-palha a gosto

Modo de preparo

Base

Em uma tigela grande, misture o arroz cozido, o creme de leite, o requeijão e o molho de tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, misture o presunto, a muçarela, o tomate, o milho-verde e o cheiro-verde. Reserve.

Montagem

Em uma travessa, faça uma camada da mistura de arroz. Acrescente o recheio e cubra com o restante do arroz. Finalize com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 minutos. Retire do forno, finalize com batata-palha e sirva em seguida.

Escondidinho de carne moída Chatham172 / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Escondidinho de carne moída

Ingredientes

Purê de batata

1 kg de batata descascada e cortada em pedaços

2 colheres de sopa de manteiga

Água para cozinhar

1/2 xícara de chá de leite integral

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Recheio

500 g de carne moída

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 tomate sem sementes e picado

1/2 cenoura cortada em cubos pequenos

2 colheres de sopa de extrato de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

150 g de queijo muçarela ralado

50 g de queijo parmesão ralado

Manteiga para untar

Modo de preparo

Purê de batata

Coloque as batatas em uma panela grande e cubra com água. Leve ao fogo médio até cozinhar completamente e ficarem macias. Escorra bem e amasse ainda quentes. Transfira as batatas amassadas para uma panela em fogo baixo. Adicione a manteiga, o leite e o creme de leite. Misture até formar um purê cremoso e homogêneo. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Adicione a carne moída e cozinhe até dourar bem e secar o excesso de líquido. Acrescente o tomate, a cenoura e o extrato de tomate. Misture bem e cozinhe por aproximadamente 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Unte uma travessa refratária com manteiga. Espalhe todo o recheio de carne no fundo da travessa. Depois, cubra com o purê de batata, espalhando delicadamente com uma espátula. Finalize com queijo muçarela e queijo parmesão por cima. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 20 minutos ou até a superfície ficar dourada e gratinada. Sirva em seguida.

4. Fricassê de frango gratinado

Ingredientes

Frango

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 170 g de milho-verde escorrido

200 g de creme de leite

200 g de requeijão cremoso

1/2 xícara de chá de leite integral

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

200 g de queijo muçarela fatiado

120 g de batata-palha

Manteiga para untar

Modo de preparo

Frango

No liquidificador, bata o milho-verde, o creme de leite, o requeijão e o leite até obter um creme homogêneo. Transfira para uma panela em fogo médio, adicione o frango desfiado e cozinhe por aproximadamente 5 minutos, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Montagem

Unte uma travessa com manteiga e despeje o creme de frango. Cubra com queijo muçarela fatiado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até o queijo derreter e dourar levemente. Retire do forno, finalize com batata-palha e sirva em seguida.

5. Bacalhau cremoso de forno com batata

Ingredientes

Base

500 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

200 g de creme de leite

1/2 xícara de chá de leite integral

Cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

4 batatas cortadas em rodelas e cozidas

cortadas em rodelas e cozidas 200 g de queijo muçarela ralado

50 g de queijo parmesão ralado

Azeite de oliva para finalizar

Modo de preparo

Base

Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e misture por 1 minuto. Adicione o bacalhau desfiado, acrescente o creme de leite e o leite integral. Tempere com cheiro-verde e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem