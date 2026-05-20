Quem Ama Cuida: tudo o que você precisa saber sobre a nova novela da Globo

"Quem Ama Cuida" acompanha uma história de transformação em meio a tragédias Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

A novela “Quem Ama Cuida” estreou nesta segunda-feira (18/05), na faixa das 21h da TV Globo. Escrita e criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, a trama acompanha uma história de transformação em meio a tragédias, sendo a aposta da emissora para consolidar o horário nobre.

“Quem Ama Cuida” tem narrativas bastante parecidas com a vida real, e isso não é coincidência. A história de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), por exemplo, foi inspirada em uma experiência pessoal do autor. Há quase três anos, Walcyr Carrasco quebrou a perna e precisou passar por um intenso processo de recuperação, convivendo de perto com fisioterapeutas. Desse contato, nasceu o ponto central da novela.

“Eu me inspirei em mim mesmo, porque quebrei as pernas e dependi de um trabalho com fisioterapia para voltar a andar. Me vi na pele do [Antonio] Fagundes para escrever o que acontece a partir daí”, revelou o autor em entrevista ao NaTelinha.

Além disso, o primeiro capítulo da novela trouxe um vislumbre do que o público pode esperar ao longo da trama: muita emoção, drama e muitas reviravoltas. Por isso, a seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre “Quem Ama Cuida”!

Enchente transforma a vida da protagonista

Após uma enchente, a protagonista Adriana (Leticia Colin) e o núcleo base têm a vida transformada para sempre. Devastada com a perda do marido arrastado pela água, sem casa e sem emprego, após ser demitida da clínica em que trabalhava como fisioterapeuta, a mocinha parte para um abrigo onde conhece Pedro (Chay Suede), um advogado idealista que se apaixona instantaneamente por ela. No entanto, o encontro é rápido e logo ambos se distanciam.

Depois de algum tempo, ela passa a trabalhar na residência de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), um influente empresário do ramo de joias que leva uma vida solitária e marcada por ausências e pela indiferença da própria família, principalmente dos irmãos.

No início, a relação dos dois é difícil, mas logo eles se aproximam e constroem uma linda amizade. O coração de pedra de Arthur acaba se comovendo com a família de Adriana e, motivado pelo desejo de impedir que seus parentes interesseiros usufruam de sua fortuna, ele faz uma proposta inusitada: pede a fisioterapeuta em casamento e a torna única detentora de seu dinheiro — não por paixão, mas por gratidão e amizade. Relutante, ela aceita, mas sem imaginar os problemas que estão por vir.

Morte e injustiça

Com o acordo de casamento por conveniência entre Adriana e Arthur, o amor reprimido de Pedro — que, por coincidência, é afilhado do grande empresário — começa a se transformar em desconfiança. Tudo piora quando, no dia do noivado, o milionário é assassinado. Sem dinheiro e alvo da suspeita de todos, a protagonista se torna a principal acusada pelo crime.

Dividido pelos próprios sentimentos, Pedro deixa o orgulho de lado e tenta defendê-la no tribunal. Sem sucesso, ele perde o caso, e a fisioterapeuta é condenada a 12 anos de prisão. Após cumprir 6 anos da pena, Adriana deixa a prisão com liberdade condicional, mas com um único objetivo: provar sua inocência e descobrir quem matou Arthur. Para isso, conta com a ajuda de seu fiel escudeiro, Pedro, que permanece ao seu lado durante toda a jornada.

“Quem Ama Cuida” reúne nomes de peso no elenco, aumentando ainda mais a expectativa do público para a trama Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

Elenco de “Quem Ama Cuida”

Além de Letícia Colin, Chay Suede e Antonio Fagundes, o elenco de “Quem Ama Cuida” tem nomes de peso. No núcleo principal, estão:

Tony Ramos (Otoniel);

João Victor Gonçalves (Mau);

Isabela Garcia (Elisa);

Alexandre Borges (Ulisses);

Isabel Teixeira (Pilar);

Dan Stulbach (Ademir);

Tatá Werneck (Brigitte);

Agatha Moreira (Ingrid);

João Vitor Silva (Rafael);

Mariana Ximenes (Eudora);

Jesuíta Barbosa (Carlos).

Paralelamente ao núcleo central, a novela também aposta em personagens que prometem movimentar a trama com conflitos familiares, romances, disputas por dinheiro e segredos do passado. São eles:

Deborah Evelyn (Carmita);

Flávia Alessandra (Fábia);

José Loreto (Iuri);

Guilherme Piva (Edvaldo);

Rosi Campos (Diná);

Nanda Marques (Bruna);

Breno Ferreira (Cléber);

Nathalia Dill (Francesca).