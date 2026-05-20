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Quem Ama Cuida: tudo o que você precisa saber sobre a nova novela da Globo

Escrita e criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a trama é a grande aposta da emissora para o horário nobre

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