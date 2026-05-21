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Saúde & Bem-estar

Prisão de ventre: 6 dicas práticas para estimular o trânsito intestinal

Soltar o intestino em minutos é possível com ações práticas, como ingestão de fibras e líquidos, exercício físico leve e massagem abdominal

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