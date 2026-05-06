Plutão retrógrado em Aquário: como esse trânsito afetará cada ascendente

Os efeitos serão mais perceptíveis para quem possui Ascendente, Sol, Lua, Meio do Céu ou planetas pessoais próximos aos graus ativados NASA images / Shutterstock | Portal EdiCase

Entre 6 de maio e 15 de outubro de 2026, Plutão percorrerá em movimento retrógrado uma faixa muito específica de Aquário, entre os graus 5 e 3, território por onde já transitou recentemente. A última vez em que o planeta esteve nessa região foi entre o fim da década de 1770 e o início da de 1780, o que torna esse momento inédito para qualquer pessoa viva. Ao unir sua natureza profunda e transformadora com temas aquarianos como tecnologia, inteligência artificial, liberdade e reorganização social, Plutão não sinaliza rupturas imediatas, mas convoca uma revisão coletiva de estruturas que pareciam sólidas.

Segundo Wladimir Barros e Emily Rosa, do Astrolink, esse movimento tende a evidenciar discussões sobre controle coletivo, comunidades digitais, distribuição de poder e novas formas de pertencimento. “Não se trata de prever uma mudança imediata, mas de observar o que começa a ser exposto em estruturas que pareciam modernas, livres ou inovadoras, mas que também podem carregar dependência, vigilância, rigidez ou manipulação”, explicam.

Vale destacar que a influência dessa retrogradação não se distribui de forma uniforme. Quem tiver ascendente, Sol, Lua, meio do céu ou planetas pessoais próximos aos graus ativados sentirá os efeitos com maior intensidade. As previsões a seguir funcionam como tendências, e não como determinismos, sendo mais expressivas para quem tem pontos do mapa entre 3° e 5° de Aquário.

Confira abaixo o que Plutão retrógrado em Aquário reserva para cada ascendente!

Ascendente em Áries

O nativo que tem ascendente em Áries será desafiado a sair da validação externa e encontrar um coletivo que reflita a própria verdade Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Para quem tiver Ascendente no início de Áries, Plutão estará em contato harmonioso e o período favorecerá uma postura mais estratégica, menos impulsiva e mais consciente da própria força. Você poderá perceber melhor quais atitudes fortalecem sua autonomia e quais apenas reagem a pressões externas. Haverá possibilidade de revisão de amizades e grupos, com afastamentos e questionamentos sobre pertencimento. O desafio será sair da validação externa e encontrar um coletivo que reflita a própria verdade.

Ascendente em Touro

O nativo que tem ascendente em Touro verá questionamentos sobre sucesso e propósito ganhando força ao longo desse período Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Para quem tiver Ascendente no início de Touro, a quadratura de Plutão tornará o período mais intenso. A tendência será de confronto entre segurança e transformação, com necessidade de rever teimosias, resistências e formas rígidas de se proteger. A imagem pessoal e a maneira de ocupar espaço poderão passar por ajustes importantes. Transformações na carreira e na imagem pública também serão esperadas. Questionamentos sobre sucesso e propósito ganharão força.

Ascendente em Gêmeos

O nativo que tem ascendente em Gêmeos passará por mudanças profundas de crenças e visão de mundo nesse período Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá favorecimento ao amadurecimento na forma de pensar, falar e se posicionar. O período poderá trazer mais profundidade, capacidade de leitura estratégica e menor dispersão. A comunicação tenderá a ganhar força. Mudanças profundas de crenças e visão de mundo são esperadas.

Ascendente em Câncer

O nativo que tem ascendente em Câncer terá temas como intimidade, controle e vulnerabilidade vindo à tona, com potencial de regeneração Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Quem tiver Ascendente no fim do signo poderá sentir mais o efeito, dependendo da configuração do mapa. A correspondência tenderá a aparecer de forma indireta, especialmente na maneira como a pessoa se protegerá, reagirá emocionalmente e lidará com situações que pedirão mais autonomia. Temas como intimidade, controle e vulnerabilidade virão à tona, com potencial de regeneração.

Ascendente em Leão

O nativo que tem ascendente em Leão poderá ver as relações passando por um período de transformação Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

A oposição de Plutão poderá trazer maior intensidade nas relações e nos encontros com o outro. Parcerias, vínculos e confrontos poderão funcionar como espelho de padrões de controle, orgulho ou dependência. O desafio será perceber como a identidade se transformará quando deixar de reagir apenas à validação externa. As relações passarão por um período de transformação.

Ascendente em Virgem

O nativo que tem ascendente em Virgem será convidado a construir hábitos mais equilibrados, superando excessos de controle ou desorganização Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Para quem tiver ascendente nos últimos graus de Virgem, a tendência será de revisão positiva de postura diante de exigências, cobranças e tentativas de controlar o ambiente. O período pedirá mais consciência sobre o que é organização e o que é defesa. O período poderá expor excessos de controle ou desorganização, pedindo novos hábitos mais equilibrados.

Ascendente em Libra

O nativo que tem ascendente em Libra passará por uma reavaliação de afetos, prazeres e criatividade, com o período pedindo mais autenticidade Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

O contato harmonioso do trânsito de Plutão poderá fortalecer a presença pessoal e a capacidade de escolha. Relações e acordos continuarão importantes, mas a tendência será a pessoa perceber melhor onde se adapta demais ou abre mão das próprias decisões. A fase favorecerá uma diplomacia mais firme, menos dependente de aprovação. Haverá reavaliação de afetos, prazeres e criatividade. O período pedirá autenticidade e romperá padrões de validação no amor.

Ascendente em Escorpião

O nativo que tem ascendente em Escorpião verá padrões herdados emergindo à superfície, abrindo espaço para uma reconstrução interna profunda Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Um contato mais tenso nesse período de retrogradação de Plutão poderá ser mais marcante, expondo defesas, controles e padrões herdados, que poderão emergir mas não se sustentarão, abrindo espaço para reconstrução interna. Um período de transformação passará pela forma como a pessoa se apresenta, reage e permite que antigas versões de si percam força.

Ascendente em Sagitário

O nativo que tem ascendente em Sagitário ganhará mais estratégia e foco Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá ajustes construtivos na forma de agir, decidir e se expressar. A pessoa poderá ganhar mais estratégia, foco e consciência sobre o impacto de suas palavras e atitudes. O impulso sagitariano se beneficiará de mais profundidade e menos dispersão. Narrativas internas serão questionadas, favorecendo uma mente mais consciente e alinhada.

Ascendente em Capricórnio

O nativo que tem ascendente em Capricórnio passará por uma revisão de autoestima e valor pessoal Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Quem tiver Ascendente no fim do signo poderá sentir que o período será de reconstrução gradual da identidade, da presença e da forma de ocupar espaço no mundo, em que uma autoanálise do próprio temperamento terá mais chances de existir. Haverá revisão de autoestima, dinheiro e valor pessoal. O período poderá trazer ajustes financeiros e uma relação mais saudável com merecimento.

Ascendente em Aquário

O nativo que tem ascendente em Aquário viverá o contato mais direto com Plutão retrógrado, passando por uma revisão profunda da identidade Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Para quem tiver Ascendente no início de Aquário, a conjunção de Plutão será o contato mais direto. O período poderá marcar uma revisão profunda da identidade, da imagem pessoal e da maneira de se afirmar no mundo, causando uma revolução pessoal e abrindo espaço para uma presença mais autêntica, intensa e consciente do próprio poder de regeneração.

Ascendente em Peixes

O nativo que tem ascendente em Peixes viverá um período de limpeza emocional e encerramentos, com maior percepção de padrões inconscientes Budogol Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Quem tiver Ascendente no fim de Peixes, o efeito tenderá a ser mais interno e silencioso, embora harmonioso, ligado a encerramentos, limpeza emocional e maior percepção de padrões inconscientes que influenciarão a postura diante da vida. O período favorecerá limpeza emocional, encerramentos e preparação para um novo ciclo de identidade.