Pharaoh hound: conheça as características do cachorro dessa raça 

Características físicas e temperamento do pharaoh hound conquistam tutores Hanna Dymytrova-kaihila / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Acredita-se que o pharaoh hound tenha raízes ligadas ao Egito Antigo, já que sua aparência lembra cães representados em pinturas e esculturas de faraós. Ele teria sido levado para diferentes regiões do Mediterrâneo pelos fenícios, povo comerciante originário da área onde hoje fica o Líbano. No entanto, a raça tem origem oficialmente reconhecida em Malta, onde foi utilizada durante séculos na caça de pequenos animais.

Além da beleza física, o pharaoh hound costuma conquistar os tutores pelo temperamento equilibrado e pela convivência próxima com a família. Abaixo, confira as principais características desse cachorro inteligente e brincalhão!

1. Aparência física

Uma das características mais marcantes do pharaoh hound é sua estrutura corporal refinada e ao mesmo tempo musculosa. Conforme a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), trata-se de um cão de porte médio, nobre e com contornos bem definidos, reunindo força, leveza e velocidade. Os machos costumam medir cerca de 56 cm, enquanto as fêmeas ficam em torno de 53 cm.

A cabeça longa e bem desenhada ajuda a criar a expressão nobre típica da raça. Segundo o padrão oficial, o focinho é ligeiramente mais longo que o crânio. Os olhos em tom âmbar acompanham a cor da pelagem e transmitem vivacidade e inteligência. As orelhas grandes, finas e naturalmente eretas também são um destaque visual importante.

Outro ponto característico da raça é a pelagem curta e brilhante. O pelo pode variar do fino e denso ao ligeiramente duro, sempre sem franjas. A coloração castanha ou castanho intenso é predominante, podendo haver pequenas marcas brancas na ponta da cauda, peito e dedos.

2. Temperamento e personalidade

O comportamento do pharaoh hound costuma agradar famílias que procuram um cachorro companheiro e participativo. Segundo a CBKC, a raça apresenta temperamento alerta, inteligente, amigável, afetuoso e brincalhão. Na convivência diária, tende a criar forte vínculo com o tutor e demonstra bastante sensibilidade emocional. Por isso, costuma gostar de atenção, brincadeiras e interação constante.

Como possui energia elevada, ele aprecia atividades ao ar livre e rotinas movimentadas. Corridas, caminhadas longas e brincadeiras ajudam a gastar energia e evitam o tédio. Sem estímulos adequados, a raça pode desenvolver ansiedade ou comportamentos destrutivos. Além disso, o instinto de caça ainda é bastante presente. Por esse motivo, o tutor deve ter atenção durante passeios em locais abertos, especialmente próximos a pequenos animais.

O pharaoh hound pode sentir frio com facilidade e precisar de ambientes aquecidos e roupas Maria Moroz / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

O pharaoh hound é um cão naturalmente atlético e precisa de exercícios frequentes para manter o condicionamento físico, pois a raça foi desenvolvida para velocidade e resistência. Além disso, a alimentação deve ser equilibrada e adequada ao porte e ao nível de atividade física do animal. Rações de boa qualidade, acompanhadas por orientação veterinária, ajudam a preservar a musculatura e a saúde das articulações.

Por ter pelagem curta e pouca proteção natural contra temperaturas baixas, o pharaoh hound pode sentir frio com facilidade. Em dias mais frios, é importante oferecer ambientes aquecidos e, se necessário, utilizar roupas apropriadas para cães.

Escovações semanais costumam ser suficientes para remover pelos mortos e manter o brilho natural da pelagem. Por fim, consultas veterinárias periódicas, vacinação e controle de parasitas são fundamentais para preservar a saúde geral do animal.

4. Educação e socialização