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Saúde & Bem-estar

Perimenopausa: confira sintomas que podem surgir antes dos 40 anos

Especialista explica que a fase de transição para a menopausa pode provocar sinais sutis e pouco reconhecidos, dificultando o diagnóstico precoce

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