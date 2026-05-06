Penteados para noivas: 7 tendências para o grande dia

Penteados para noivas que refletem a personalidade e a atmosfera do grande dia estão entre os mais procurados Alex Butko / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Maio chega carregado de simbolismo e tradição. Conhecido como o mês das noivas, marca um período em que histórias de amor ganham forma em cerimônias pensadas nos mínimos detalhes, do vestido ao cenário, da maquiagem aos cabelos.

Para Adno Moreira, cabeleireiro e Keune Master Talent, a noiva atual acompanha tendências, mas também procura imprimir identidade em cada elemento da produção. “Há um desejo claro de se reconhecer no espelho e, ao mesmo tempo, construir uma imagem memorável, à altura da ocasião. Nesse contexto, o cabelo, além de complementar o look, ajuda a traduzir essa narrativa”, explica.

Entre referências clássicas e releituras modernas, são diversas as possibilidades: coques estruturados, mechas soltas, semipresos delicados e acabamentos mais polidos ou naturais, com ou sem acessórios, refletindo a personalidade e a atmosfera desejada para o grande dia.

Para inspirar essa escolha, o profissional compartilha 7 sugestões de penteados para noivas entre propostas e efeitos. Confira!

1. Slicked back

A escolha de Alexandra Saint Mleux para seu casamento com o astro da F1 Charles Leclerc traduz a elegância minimalista. O coque valoriza os traços naturais da noiva e ajuda a destacar os detalhes do vestido, perfeito para celebrações formais e propostas modernas. “É um estilo que aposta no menos é mais. O segredo está na finalização: fios extremamente presos à cabeça, sem volume e com brilho na medida certa”, ressalta Adno Moreira.

2. Cabelo solto com ondas suaves

Clássico, esse visual foi escolhido pela atriz Nicola Peltz Beckham para seu grande dia. Evidenciando o ar romântico da ocasião, é a opção perfeita para festas ao ar livre e diurnas, podendo ser harmonizado com grampos brilhantes ou uma tiara. “Neste caso, o diferencial está na elevação discreta no topo da cabeça, além das ondulações desenhadas, que criam leveza e movimento na medida certa”, aponta o cabeleireiro.

3. Coque baixo com trançado

Em uma releitura despojada de coque, o modelo baixo com fios soltos ganha identidade com duas tranças que percorrem a cabeça. “Elas acrescentam textura e delicadeza, dando um efeito rico para uma opção simples, sendo possível combinar à adornos como flores ou pedrarias como complemento”, esclarece. Versátil, é adequado para celebrações no campo ou ao ar livre, garantindo charme e leveza.

4. Meio preso com ondas suaves

O meio preso com ondas suaves é perfeito para noivas mais tradicionais, mas que não abrem mão de um toque atual Divulgação / Adno Moreira | Portal EdiCase

Perfeito para noivas mais tradicionais, sem abrir mão de um toque atual. “As mechas soltas com ondulações, combinadas ao semipreso, criam densidade com um toque polido e leve, sendo uma ótima estratégia para quem possui o cabelo mais fino ou ralo”, comenta o Keune Master Talent. A produção funciona tanto para festas ao ar livre quanto para ambientes fechados, destacando o charme do efeito glossy, resultado do uso de spray de brilho e óleo capilar.

5. Old Hollywood waves

O old hollywood waves é uma ótima opção para noivas que procuram um visual clássico, limpo e refinado Ateam / Shutterstock | Portal EdiCase

Ideal para quem não abre mão do cabelo solto e gosta de um efeito das ondas bem desenhadas, o estilo romântico combina sofisticação com uma estilização impecável. Para Adno Moreira, a escolha da cantora Demi Lovato é uma ótima possibilidade para noivas que procuram um visual clássico, limpo e refinado.

“As ondas frontais marcadas são a definição de elegância atemporal, inspiradas no glamour de Hollywood. O segredo para realçá-lo ainda mais está no brilho e na precisão do acabamento; um bom finalizador faz toda a diferença para maior durabilidade durante toda a ocasião”, explica.

6. Coque escultural

O coque escultural cria camadas e valoriza o rosto das noivas Divulgação / Adno Moreira | Portal EdiCase

Arquitetônico, o penteado se destaca como uma opção clássica, porém com toque de modernidade para as noivas que buscam algo único para o grande dia. O coque estruturado, com acabamento polido e mechas em destaque, cria camadas e valoriza o rosto, proporcionando um efeito lifting que eleva o olhar e redefine os contornos. “Ele é ideal para noivas que querem um visual marcante, mas atemporal. Como o impacto está no cabelo, vale investir em um vestido mais clássico e simples”, afirma o Keune Master Talent.

7. Flipped bob retrô

Uma releitura do glamour das décadas de 20 e 30, esse estilo surge com uma abordagem atual e sofisticada. A base traz uma escova polida, com leve curvatura nas pontas, combinada a um styling retrô na parte frontal, com ondas bem desenhadas que emolduram o rosto.

“É um penteado clássico, de inspiração vintage, que ganha um ar moderno graças ao acabamento preciso e ao brilho dos fios. O segredo está no desenho impecável das ondas frontais e no polimento da escova, criando um equilíbrio perfeito entre tradição e contemporaneidade”, finaliza o especialista.