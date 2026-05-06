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Saúde & Bem-estar

O Diabo Veste Prada 2 traz à tona debate sobre congelamento de óvulos e fertilidade feminina

Filme aborda a realidade de mulheres que adiam a maternidade em busca de carreira, independência e estabilidade

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