Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 25 e 31 de maio

A última semana de maio promete novidades imperdíveis na Netflix eafaru / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

A última semana de maio promete novidades imperdíveis para os assinantes da Netflix. Entre os destaques, estão as produções esportivas, começando com “Brasil 70: A Saga do Tri”, que reproduz os lances que consolidaram a Seleção Brasileira na história do futebol. Há também “Rafa”, uma série documental sobre a trajetória do lendário tenista espanhol Rafael Nadal.

Para os fãs de séries ficcionais, o destaque fica por conta de “Entrevista com o Vampiro”, inspirada na coleção “As Crônicas Vampirescas”, de Anne Rice. Entre os filmes, a aposta do streaming para a semana é “Operações Especiais”, uma produção nacional estrelada por Cleo Pires.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras estreias que chegam à Netflix ao longo da semana!

1. Operações Especiais (27/05)

“Operações Especiais” narra a história de uma jovem que decide prestar concurso para entrar na polícia civil e acaba em uma missão perigosa no interior do Rio de Janeiro Reprodução digital / Paris Filmes e TC Filmes | Portal EdiCase

Dirigido por Tomás Portella, “Operações Especiais” narra a história da jovem carioca Francis (Cleo Pires), uma recepcionista formada em turismo que decide prestar concurso para entrar na polícia civil após um assalto no hotel em que trabalhava. Aprovada, ela passa a frequentar o curso de habilitação para policial e é convocada para integrar uma equipe especial, composta por policiais honestos, que precisam combater o crescimento do crime em uma cidade do interior do Rio de Janeiro.

A missão é concluída com sucesso, mas o que parecia uma “lua de mel” vira um pesadelo quando o rigor da lei passa a incomodar a todos. Segundo a sinopse oficial, “a situação se torna insustentável e o governo se vê forçado a intervir novamente. Mas nem tudo voltará a ser como era antes”.

2. Entrevista com o Vampiro (28/05)

“Entrevista com o Vampiro” acompanha a jornada de um vampiro centenário que decide contar a sua história de vida a um repórter Reprodução digital / AMC Studios | Portal EdiCase

Ambientada em 2022, “Entrevista com o Vampiro” acompanha a jornada de Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson), um vampiro centenário que decide contar a sua história de vida a um repórter. A série revisita Nova Orleans no início do século XX, explorando o momento em que Louis conhece o sedutor Lestat (Sam Reid), que o transforma em uma criatura da noite.

Juntos, eles dominam a vida noturna da cidade, mas para tentarem manter a sanidade entre a vida eterna e a brutalidade, adotam a vampira mirim Claudia (Bailey Bass), com quem formam uma família problemática. Os episódios oscilam entre o presente, marcado por conflitos diretos entre o vampiro e o repórter, e o passado de Louis, revelando verdades perigosas.

3. Brasil 70: A Saga do Tri (29/05)

“Brasil 70: A Saga do Tri” retrata como os craques do futebol brasileiro se preparavam para enfrentar o torneio que culminou no tricampeonato mundial da Seleção Brasileira Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Tendo como plano de fundo a Copa do Mundo de Futebol no México, “Brasil 70: A Saga do Tri” retrata como os craques do futebol brasileiro, como Pelé, Tostão, Félix, Carlos Alberto Torres, Jairzinho, Gérson e Rivellino, além dos técnicos João Saldanha e Mário Zagallo, se preparavam para enfrentar os desafios e emoções do torneio que culminou no tricampeonato mundial da Seleção Brasileira. De forma imersiva, a produção também recria lances clássicos e momentos dos bastidores que marcaram a trajetória da equipe, mostrando como os atletas superaram a crítica e o descrédito ao longo da competição.

4. Rafa (29/05)

“Rafa” oferece um olhar íntimo sobre a história do tenista Rafael Nadal, um dos maiores nomes da história do tênis Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Com quatro episódios, a série documental “Rafa” oferece um olhar íntimo sobre a história do tenista Rafael Nadal, campeão de 22 títulos de Grand Slam, considerado um dos maiores nomes da história do esporte. O documentário traça um panorama desde os seus primeiros passos no tênis até o encerramento de sua trajetória, marcada por lesões e disputas memoráveis contra grandes rivais.

Além disso, com arquivos inéditos, a produção oferece ao público não somente uma visão sobre o atleta, mas também sobre a pessoa por trás das quadras. “Em busca do último triunfo nas quadras, Rafael Nadal abre o jogo como nunca fez e revela o que está por trás de uma das maiores carreiras da história do tênis”, detalha a sinopse oficial.

5. Calabasas Confidencial (29/05)

“Calabasas Confidencial” acompanha amigos recém-formados na faculdade que voltam para suas vidas luxuosas e precisam lidar com antigos dramas Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase