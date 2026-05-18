Netflix: veja 5 filmes e séries que estreiam entre 18 e 24 de maio

A semana chega com produções com propostas criativas, personagens excêntricos e histórias cheias de reviravoltas Mouse family / Shutterstock | Portal EdiCase

Mistério sobrenatural, humor ácido, animações sem filtro e histórias inspiradas em acontecimentos marcantes prometem movimentar o catálogo da Netflix ao longo desta semana. A plataforma aposta em produções que transitam entre suspense, crítica social, documentários e comédias provocativas, trazendo tramas capazes de agradar desde quem gosta de narrativas intensas até quem procura opções mais leves e irreverentes para maratonar.

A seguir, confira 5 filmes e séries que estreiam entre 18 e 24 de maio na Netflix!

1. Untold Reino Unido: A Vitória do Liverpool (19/05)

“Untold Reino Unido: A Vitória do Liverpool” mostra como uma conquista esportiva pode marcar gerações e fortalecer a identidade de uma torcida Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

O documentário “Untold Reino Unido: A Vitória do Liverpool” revisita a histórica conquista da Liga dos Campeões da UEFA de 2005, quando o Liverpool protagonizou uma das maiores viradas da história do futebol ao derrotar o Milan na final em Istambul. A produção acompanha bastidores da campanha, depoimentos de jogadores, comissão técnica e torcedores, além de explorar o impacto emocional da conquista para a cidade de Liverpool e para fãs espalhados pelo mundo.

Com imagens de arquivo e depoimentos exclusivos, o longa mostra como o time comandado por Rafael Benítez transformou um cenário improvável em um momento histórico que marcou uma geração inteira de torcedores.

2. The Boroughs (21/05)

“The Boroughs” utiliza o suspense sobrenatural para refletir sobre envelhecimento, solidão e a força criada pelos laços de amizade diante do desconhecido Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Ambientada em uma comunidade de aposentados no deserto do Novo México, “The Boroughs” acompanha um grupo de idosos que vê a tranquilidade do local ser interrompida por acontecimentos misteriosos e ameaças sobrenaturais. Quando fenômenos inexplicáveis começam a colocar os moradores em perigo, os protagonistas percebem que existe algo oculto naquele lugar e decidem investigar por conta própria.

Ignorados pelas autoridades e desacreditados pelas pessoas ao redor, eles precisam enfrentar forças desconhecidas enquanto tentam proteger uns aos outros. Com produção executiva dos irmãos Matt Duffer e Ross Duffer, a série mistura suspense, ficção científica e terror em uma narrativa sobre envelhecimento, amizade e sobrevivência.

3. Primeiro as Damas (22/05)

“Primeiro as Damas” propõe uma inversão social provocadora para questionar privilégios, comportamentos naturalizados e desigualdades de gênero Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Na comédia “Primeiro as Damas”, um homem arrogante e machista vê sua vida virar de cabeça para baixo após acordar em uma realidade paralela na qual as mulheres ocupam todas as posições de poder. Acostumado a privilégios e relações superficiais, ele passa a enfrentar situações desconfortáveis e humilhantes que o obrigam a rever seus comportamentos, preconceitos e a maneira como enxergava os relacionamentos.

Estrelado por Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike, o longa mistura humor ácido e crítica social ao mostrar um protagonista confrontado pelas consequências de atitudes que antes considerava normais. Enquanto tenta recuperar sua antiga vida, ele passa a enxergar de outra forma as relações de poder e desigualdade de gênero. A produção é inspirada livremente no filme francês “Eu Não Sou um Homem Fácil”.

4. Mating Season (22/05)

“Mating Season” usa humor exagerado e personagens animais para satirizar os conflitos emocionais e afetivos das relações humanas Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Criada pelos mesmos produtores de “Big Mouth”, “Mating Season” acompanha diferentes animais da floresta enquanto eles enfrentam conflitos amorosos, desejos, inseguranças e relações caóticas durante o período de acasalamento. Em meio a situações absurdas e diálogos provocativos, a série explora comportamentos humanos a partir de uma perspectiva animal e completamente sem filtros.

Com humor adulto e narrativa irreverente, a animação aposta em histórias exageradas para abordar temas como sexo, afeto, rejeição e convivência. A produção também promete manter o estilo ácido e provocador que marcou os trabalhos anteriores da equipe criativa responsável pela série.

5. Bad Thoughts (24/05)

“Bad Thoughts” transforma pensamentos desconfortáveis e impulsos extremos em uma crítica ácida sobre os limites da mente e do comportamento humano Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Criada e estrelada pelo humorista Tom Segura, “Bad Thoughts” apresenta uma coletânea de histórias independentes inspiradas em pensamentos invasivos, fantasias exageradas e situações absurdas. Cada episódio mergulha em cenários desconfortáveis e imprevisíveis, explorando os limites entre humor, paranoia e caos psicológico.