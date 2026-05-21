Netflix: 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em junho de 2026

Entre produções inéditas, documentários polêmicos e novas temporadas aguardadas, junho chega recheado de novidades ao streaming PixBound / Shutterstock | Portal EdiCase

Viagens intergalácticas, conspirações envolvendo antigos vigilantes mascarados, dramas emocionais e um documentário sobre um dos julgamentos mais polêmicos da cultura pop estão entre os destaques de filmes e séries que chegam à Netflix em junho.

Ao longo do mês, a plataforma de streaming aposta em produções capazes de agradar diferentes públicos, reunindo desde aventuras cheias de fantasia e ação até histórias marcadas por tensão, nostalgia e reflexões intensas. Entre retornos aguardados e títulos que prometem movimentar debates nas redes sociais, os lançamentos oferecem boas opções para quem está em busca da próxima maratona.

A seguir, confira 5 filmes e séries imperdíveis que estreiam em junho de 2026 na Netflix!

1. Expresso Galático – Metrô Via-Lácteo (01/06)

Em “Expresso Galático – Metrô Via-Lácteo”, uma viagem espacial caótica coloca duas protagonistas diante de perseguições, mistérios e descobertas inesperadas pela galáxia Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Ambientado em um universo futurista inspirado nos clássicos animes de ficção científica espacial japonesa, “Expresso Galático – Metrô Via-Lácteo” acompanha a ciborgue Makina e a super-humana Chiharu em uma jornada caótica a bordo de um trem que atravessa a galáxia. Durante a viagem, as protagonistas acabam envolvidas em perseguições, conflitos interplanetários e acontecimentos inesperados capazes de mudar completamente o rumo da missão.

Misturando ação, humor e visual retrô futurista, o longa aposta em uma narrativa dinâmica para apresentar novas personagens e explorar temas como identidade, humanidade e sobrevivência em meio à imensidão do espaço. Com referências ao universo criado por Leiji Matsumoto, a produção aposta em uma aventura espacial marcada por emoção e nostalgia.

2. Michael Jackson: O Veredito (03/06)

A série documental “Michael Jackson: O Veredito” revisita um dos capítulos mais controversos da trajetória do rei do pop: o julgamento criminal de 2005 envolvendo acusações de abuso sexual infantil, processo que terminou com a absolvição do cantor. Dividida em três episódios, a produção mergulha nos bastidores do caso e reconstrói os acontecimentos a partir dos relatos de jurados, testemunhas, advogados e pessoas que acompanharam o processo de perto.

Sem recorrer apenas ao espetáculo midiático da época, a série busca apresentar uma visão mais detalhada do que aconteceu dentro do tribunal, espaço onde as câmeras foram proibidas durante o julgamento. O documentário também analisa o impacto duradouro do caso na carreira e no legado do artista, reacendendo debates que continuam dividindo opiniões até hoje.

3. Watchmen: O Filme (05/06)

Em “Watchmen: O Filme”, uma conspiração ameaça mergulhar o mundo em ainda mais caos após o assassinato de um ex-herói Reprodução digital / Paramount Pictures | Portal EdiCase

Baseado na icônica graphic novel de Alan Moore e Dave Gibbons, “Watchmen: O Filme” apresenta uma versão sombria e politicamente instável dos Estados Unidos, onde antigos vigilantes mascarados convivem com o medo constante de uma guerra nuclear e com uma sociedade marcada pela corrupção e crises morais. A história começa após o assassinato de um ex-herói, levando o misterioso Rorschach a investigar uma conspiração que ameaça antigos aliados e o destino do mundo.

Conhecido pelo tom denso e filosófico, o longa dirigido por Zack Snyder mistura ação estilizada, tensão psicológica e discussões sobre poder, ética e manipulação social. Mesmo anos após o lançamento, “Watchmen” continua sendo considerado uma das adaptações mais ambiciosas do universo dos quadrinhos para o cinema.

4. Doces Magnólias – 5ª temporada (11/06)

Na quinta temporada de “Doces Magnólias”, novos conflitos emocionais e mudanças inesperadas colocam à prova a amizade das protagonistas Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

Na quinta temporada de “Doces Magnólias”, Maddie, Dana Sue e Helen continuam enfrentando os altos e baixos da vida em Serenity, enquanto tentam equilibrar amizade, família, carreira e relacionamentos. Depois das transformações vividas nos capítulos anteriores, o trio precisa lidar com novas decisões emocionais, desafios inesperados e mudanças capazes de impactar não apenas suas próprias trajetórias, mas também a dinâmica da pequena cidade.

Conhecida pelo clima acolhedor e pelas histórias carregadas de emoção, a série retorna apostando em reencontros, conflitos afetivos e momentos de superação que fortalecem ainda mais o vínculo entre as protagonistas.

5. Avatar: O último mestre do ar – 2ª temporada (25/06)

Na segunda temporada de “Avatar: O Último Mestre do Ar”, Aang e seus aliados enfrentam desafios ainda maiores enquanto a ameaça da Nação do Fogo cresce Reprodução digital / Netflix | Portal EdiCase

A segunda temporada da adaptação live-action de “Avatar: O Último Mestre do Ar” continua acompanhando Aang, Katara, Sokka e seus aliados na missão de restaurar o equilíbrio entre as nações dominadas pela guerra. Após os acontecimentos intensos dos episódios anteriores, o grupo segue rumo ao Reino da Terra, enfrentando novos inimigos, alianças inesperadas e desafios ainda maiores.