Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta terça-feira, 05 de maio de 2026

Com cerca de 86% da superfície iluminada, a Lua ainda se destaca no céu Fernando Astasio Avila / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta terça-feira, 05 de maio, a Lua segue no ciclo de transição entre a fase Cheia e a fase Minguante. De acordo com o calendário astronômico do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a última Lua Cheia aconteceu em 1º de maio, às 14h24 (horário de Brasília), e o próximo marco será a Lua Minguante, prevista para 9 de maio, às 18h13. Embora a iluminação visível comece a diminuir, o satélite ainda mantém cerca de 86% do disco iluminado, permanecendo bastante brilhante no céu.

Como ocorre a fase da Lua Cheia?

A Lua Cheia acontece quando a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua, permitindo que toda a face voltada para o planeta receba luz solar. É nesse momento que o satélite natural aparece completamente iluminado no céu, sendo uma das fases mais marcantes do ciclo lunar. Apesar do auge da iluminação acontecer em um momento exato, a percepção visual da Lua Cheia costuma permanecer por alguns dias antes e depois desse pico, mantendo seu aspecto brilhante e quase completo.

Mesmo alguns dias após atingir seu ápice, a Lua segue brilhante no céu e pode ser observada com facilidade ao longo da noite Gergitek / Shutterstock | Portal EdiCase

Visibilidade no céu nesta terça-feira

Nesta terça-feira, a Lua segue visível no céu durante a noite e madrugada, mantendo forte luminosidade por ainda estar na fase Cheia, iniciada em 1º de maio. A observação pode ser feita a olho nu e tende a ser mais favorável em locais com menor poluição luminosa.

Ciclo lunar nos próximos dias

Nos próximos dias, a Lua vai avançar para a reta final do ciclo iniciado pela Lua Cheia. De acordo com o INMET, o próximo marco será a Lua Minguante, em 9 de maio, quando a parte iluminada visível começa a diminuir de forma mais evidente. As próximas fases da Lua são:

Lua Minguante: 9 de maio;

9 de maio; Lua Nova: 16 de maio;

16 de maio; Lua Crescente: 23 de maio;

23 de maio; Lua Cheia: 31 de maio.

O que essa fase simboliza?