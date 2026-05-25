Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 25 de maio de 2026

A Lua Crescente marca a transição entre a baixa luminosidade da Lua Nova e o brilho intenso característico da Lua Cheia Gergitek / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta segunda-feira, 25 de maio de 2026, a Lua está na fase Crescente, etapa que marca o desenvolvimento gradual da iluminação do satélite natural após a Lua Nova. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a mudança aconteceu no último dia 23 de maio, às 08h12.

A fase Crescente acontece conforme a Lua avança em sua órbita ao redor da Terra, fazendo com que uma parte cada vez maior de sua face iluminada pelo Sol fique visível. Nessa etapa, o satélite costuma aparecer no céu com formato semelhante à letra “C” para quem observa do hemisfério sul.

Aspectos científicos da Lua Crescente

Do ponto de vista astronômico, a Lua Crescente representa a transição entre a baixa iluminação observada durante a Lua Nova e o brilho máximo da Lua Cheia. Conforme o ciclo lunar avança, a quantidade de luz refletida pela superfície lunar aumenta gradualmente a cada noite.

A Lua não emite luz própria. O brilho que vemos é resultado do reflexo da luz solar em sua superfície. Durante a fase Crescente, o astro se movimenta em sua órbita ao redor da Terra, fazendo com que uma porção cada vez maior de sua face iluminada fique voltada para o nosso planeta. Esse movimento faz parte de um ciclo completo, conhecido como lunação, que dura aproximadamente 29,5 dias.

A fase Crescente favorece a visualização de crateras e detalhes da superfície lunar Malgorzata_tat / Shutterstock | Portal EdiCase

Melhor período para observar detalhes da superfície lunar

A fase Crescente é considerada uma das mais indicadas para observação astronômica da Lua. Isso acontece porque a incidência lateral da luz solar cria sombras mais definidas sobre o relevo lunar, aumentando a percepção de profundidade em crateras e cadeias montanhosas.

Ao contrário da Lua Cheia, quando o excesso de luminosidade reduz parte do contraste visual, a Lua Crescente permite observar formações geológicas com mais riqueza de detalhes. Por isso, muitos astrônomos amadores aproveitam esse período para realizar observações e registros fotográficos do satélite.

Além disso, como o brilho lunar ainda não atinge intensidade máxima, o céu permanece parcialmente favorável para visualização de estrelas e outros corpos celestes durante a noite.

Lua Crescente simboliza crescimento e movimento

Em diferentes culturas e tradições ao redor do mundo, a Lua Crescente costuma ser associada a crescimento, desenvolvimento e expansão. Isso acontece porque o aumento gradual da luminosidade no céu simboliza avanço e fortalecimento ao longo do ciclo lunar.