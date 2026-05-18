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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 18 de maio de 2026

Durante este período, o satélite natural permanece com baixa visibilidade no céu noturno, já que nasce e se põe em horários próximos aos do Sol

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