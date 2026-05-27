Lipedema: 6 receitas práticas que podem ajudar a controlar a doença

Apesar de não existir uma dieta capaz de curar a condição, a alimentação pode ser uma aliada no controle dos sintomas Kmpzzz / Shutterstock | Portal EdiCase

Dor, sensação de peso nas pernas, inchaço persistente, hematomas frequentes e dificuldade para perder gordura localizada são alguns dos sintomas relatados por pessoas com lipedema, doença crônica que provoca acúmulo anormal de gordura, principalmente em pernas e braços, afetando majoritariamente mulheres. Embora não exista uma dieta capaz de “curar” a condição, a alimentação pode desempenhar papel importante no controle inflamatório, retenção de líquidos e bem-estar geral.

Segundo Adriana Mariano, fisioterapeuta dermatofuncional, graduanda em nutrição e estrategista em emagrecimento, a escolha dos alimentos faz diferença na rotina de quem convive com o lipedema, especialmente quando associada a tratamento multiprofissional, atividade física e mudanças consistentes de hábitos.

“Quando pensamos no lipedema, precisamos olhar para um corpo que já vive um processo inflamatório aumentado. Não existe alimento milagroso, mas escolhas mais inteligentes podem ajudar a reduzir retenção, modular inflamação e melhorar sintomas como peso, desconforto e fadiga”, explica.

Nesse sentido, conforme a especialista, alimentos ricos em antioxidantes, fibras, compostos bioativos e ingredientes com potencial anti-inflamatório podem entrar no cardápio diário sem transformar a alimentação em sofrimento ou excesso de restrição.

A seguir, a fisioterapeuta sugere algumas receitas práticas que podem ajudar no controle da doença!

1. Bolo de caneca funcional com calda proteica de frutas vermelhas

Uma das maiores dificuldades de quem tenta manter uma alimentação equilibrada é controlar a vontade de doce sem abrir mão do prazer. A proposta do bolo funcional é unir saciedade, fibras e ingredientes antioxidantes. “Quem tem lipedema muitas vezes vive um ciclo de culpa alimentar. A ideia não é cortar tudo, mas criar estratégias mais equilibradas, que reduzam gatilhos inflamatórios e ajudem no controle da fome”, orienta Adriana Mariano.

Ingredientes

Massa

1 ovo

1 colher de sopa de aveia

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

1 colher de sopa de chia

1 banana madura amassada

1 colher de café de fermento em pó

Canela a gosto

Calda

1 scoop de whey protein

Frutas vermelhas amassadas a gosto

Água suficiente para formar uma pasta cremosa

Modo de preparo

Massa

Em uma caneca ou recipiente próprio para micro-ondas, coloque o ovo, a aveia, o cacau em pó, a chia, a banana amassada e a canela. Misture bem até obter uma massa homogênea. Acrescente o fermento e mexa delicadamente. Leve ao micro-ondas por aproximadamente 3 minutos. Reserve.

Calda

Em um recipiente, misture o whey protein com as frutas vermelhas e adicione água aos poucos, até formar uma pasta cremosa. Despeje sobre o bolo ainda quente e sirva em seguida.

2. Chá bomba anti-inflamatório e drenante

Bebidas quentes também podem funcionar como aliadas para hidratação e sensação de bem-estar, especialmente quando combinam ingredientes tradicionalmente usados em estratégias drenantes. “Não é sobre chá milagroso. É sobre criar um contexto alimentar favorável, melhorar hidratação e diminuir hábitos que favorecem inflamação e retenção”, explica a fisioterapeuta.

Ingredientes

500 ml de água fervente

1 colher de sopa rasa de chá de cavalinha

1 colher de sopa rasa de hibisco seco

4 cravos-da-índia

1 canela em pau

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a água fervente e adicione a cavalinha, o hibisco seco, os cravos-da-índia e a canela. Tampe e deixe em infusão por alguns minutos. Coe e consuma ao longo do dia.

Rico em nutrientes, o suco detox vermelho contribui para maior saciedade BBA Photography / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Suco detox vermelho

Rico em ingredientes antioxidantes e fibras, o suco combina frutas vermelhas, vegetais e sementes que podem contribuir para maior saciedade e inclusão de micronutrientes na rotina. “Muitas pessoas acreditam que cuidar da alimentação significa comer sem prazer. Quanto mais colorido e variado for o prato, maior costuma ser a adesão e o benefício nutricional”, afirma Adriana Mariano.

Ingredientes

4 morangos

1/2 beterraba crua

1 colher de sopa de frutas vermelhas (acerola, mirtilo ou framboesa)

1 colher de sopa de chia

150 ml de água

1 pedaço de gengibre

Suco de 1/2 limão

1 folha de couve

5 folhas de hortelã

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os morangos, a beterraba, as frutas vermelhas, a chia, a água, o gengibre, o suco de limão, a couve e as folhas de hortelã. Bata por cerca de 2 minutos até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

4. Salada completa drenante e anti-inflamatória

Uma refeição rica em fibras, gorduras boas e proteínas pode ajudar tanto no controle da saciedade quanto no equilíbrio metabólico, segundo Adriana Mariano. “O grande erro é achar que alimentação saudável precisa ser monótona. Uma refeição equilibrada também precisa ter sabor, textura e nutrientes que sustentem o corpo”, diz.

Ingredientes

1 xícara de chá de repolho roxo picado

1 xícara de chá de repolho branco picado

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1 xícara de chá de couve-flor cozida

1 xícara de chá de brócolis

125 g de sardinha em óleo

3 colheres de sopa de nozes

1 colher de café de chia

1 colher de café de linhaça dourada

Limão e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o repolho roxo, o repolho branco, o grão-de-bico, a couve-flor, o brócolis e a sardinha. Acrescente as nozes, a chia e a linhaça dourada e misture bem. Tempere com limão e sal. Sirva em seguida.

5. Creme de abacate anti-inflamatório

Para quem busca sobremesas mais nutritivas, o creme de abacate pode funcionar como alternativa com gorduras boas, fibras e sabor naturalmente adocicado. “Trocas inteligentes tendem a funcionar melhor do que restrições radicais. O objetivo é criar uma alimentação sustentável, que a pessoa consiga manter sem sofrimento”, ressalta Adriana Mariano.

Ingredientes

1/2 abacate

1 colher de sopa de cacau em pó 100%

Canela em pó a gosto

4 tâmaras

Modo de preparo

No liquidificador ou processador, coloque o abacate, o cacau em pó, a canela e as tâmaras. Bata por aproximadamente 2 minutos, até obter um creme homogêneo e cremoso. Sirva gelado.

6. Shot drenante anti-inflamatório

A combinação de cúrcuma, gengibre, própolis e maracujá aparece como alternativa para quem deseja incluir compostos bioativos logo no início do dia.

Ingredientes

Suco de 1/2 maracujá coado

1 colher de café rasa de cúrcuma

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de gengibre em pó

50 ml de água

4 gotas de própolis

Modo de preparo

Em um copo, coloque o suco de maracujá, a cúrcuma, a pimenta-do-reino, o gengibre em pó, a água e o própolis. Misture bem até incorporar todos os ingredientes. Consuma no desjejum.