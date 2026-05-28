Lêmure: 7 curiosidades sobre esse primata de Madagascar 

Cada espécie de lêmure possui características físicas e hábitos específicos Marco Bongera / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

Os lêmures são mamíferos primatas nativos da ilha de Madagascar, localizada no continente africano. Eles pertencem ao grupo dos estrepsirrinos, considerado um dos mais antigos entre os primatas do planeta. Com olhos grandes, caudas longas e comportamentos bastante peculiares, esses animais despertam a curiosidade de cientistas e amantes da natureza há décadas. Existem diferentes espécies, cada uma com características físicas e hábitos específicos.

Além da importância ecológica, os lêmures também ganharam fama mundial na televisão. Muitas pessoas conheceram esses animais por meio da série infantil “Zoboomafoo”, estrelada por um lêmure-de-cauda-anelada chamado Jovian, exibida em 1999. O programa conquistou crianças ao apresentar curiosidades sobre a vida animal de forma divertida e educativa.

Desde então, os lêmures passaram a chamar ainda mais atenção por sua aparência diferente, inteligência e comportamento social bastante interessante. Abaixo, confira algumas curiosidades sobre esses primatas!

1. Os lêmures vivem apenas em Madagascar

Uma das curiosidades mais impressionantes sobre os lêmures é que eles vivem naturalmente apenas em Madagascar e em algumas pequenas ilhas próximas. Isso significa que são animais endêmicos dessa região do mundo. Os cientistas acreditam que os ancestrais dos lêmures chegaram à ilha há milhões de anos, provavelmente atravessando o oceano em troncos flutuantes. Como Madagascar ficou isolada por muito tempo, esses primatas evoluíram de maneiras únicas.

2. Existem mais de 100 espécies diferentes

Os lêmures não são todos iguais. Na verdade, existem mais de 100 espécies conhecidas. Algumas são muito pequenas, como o lêmure-rato, que pode caber na palma da mão, enquanto outras possuem corpos maiores e caudas longas. Cada espécie apresenta hábitos próprios, podendo ser diurna, noturna ou até ter atividades em diferentes horários do dia. Além disso, elas também variam na alimentação, na coloração da pelagem e na forma de interação social.

3. A cauda ajuda na comunicação

A longa cauda dos lêmures não serve apenas para equilíbrio. Em várias espécies, ela também é usada como forma de comunicação. O lêmure-de-cauda-anelada, por exemplo, utiliza movimentos dela para enviar sinais ao grupo e demonstrar emoções. Em algumas situações, os machos fazem verdadeiras “guerras de cheiro”, esfregando substâncias odoríferas na cauda antes de agitá-la em direção ao rival.

Algumas espécies de lêmures conseguem percorrer vários metros em um único salto entre os galhos das árvores Frantisek Cekal / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Muitos lêmures são excelentes saltadores

Os lêmures possuem pernas traseiras fortes e musculosas, características que os tornam grandes saltadores. Algumas espécies conseguem percorrer vários metros em um único salto entre os galhos das árvores. Essa habilidade é importante para escapar de predadores, procurar alimento e se locomover pelas florestas densas de Madagascar. Em espécies terrestres, como o lêmure-de-cauda-anelada, o salto também faz parte da movimentação no chão.

5. Eles possuem hábitos sociais muito organizados

Grande parte dos lêmures vive em grupos sociais organizados, chamados de tropas. Esses grupos podem variar bastante de tamanho e costumam ter relações sociais complexas. Em muitas espécies, as fêmeas ocupam posições de liderança, algo relativamente raro entre primatas. Elas costumam decidir prioridades de alimentação e comandar o grupo em determinadas situações. A convivência em grupo ajuda na proteção contra predadores e facilita o cuidado com os filhotes.

6. Alguns lêmures hibernam

Uma curiosidade surpreendente é que algumas espécies de lêmures conseguem hibernar. O lêmure-anão-de-cauda-gorda é um dos poucos primatas conhecidos por apresentar esse comportamento. Durante períodos de escassez de alimento e temperaturas mais baixas, ele reduz drasticamente suas atividades e seu metabolismo. Nessa fase, o animal utiliza reservas de gordura armazenadas principalmente na cauda. A hibernação pode durar semanas ou até meses, dependendo das condições ambientais.

7. A alimentação varia bastante entre as espécies