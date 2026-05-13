Lanche da tarde saudável: 4 receitas sem glúten para o dia a dia 

Muffin de cenoura com nozes sem glúten Anna Shepulova / Shutterstock | Portal EdiCase

Para quem não pode consumir glúten, apostar em preparos leves e nutritivos pode transformar o lanche da tarde em um momento mais equilibrado e saboroso. Com ingredientes simples e combinações práticas, é possível variar o cardápio e ampliar as opções do dia a dia. Além disso, certas escolhas também podem contribuir para uma rotina alimentar mais leve e diversificada.

A seguir, veja 4 receitas sem glúten para um lanche da tarde saudável!

1. Muffin de cenoura com nozes sem glúten

Ingredientes

2 cenouras raladas

raladas 2 ovos

1/3 de xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 pitada de sal

Nozes para decorar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos, o óleo de coco e o açúcar mascavo até obter uma mistura homogênea. Acrescente a cenoura ralada e mexa bem. Adicione a farinha de aveia, a farinha de arroz, a canela em pó e o sal. Misture até formar uma massa uniforme. Incorpore as nozes e mexa delicadamente. Acrescente o fermento químico em pó e misture suavemente. Distribua a massa em forminhas para muffin de silicone ou de papel, preenchendo até cerca de 3/4 da capacidade. Decore cada muffin com uma noz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 25 minutos, ou até que os muffins estejam dourados e firmes. Retire do forno, espere amornar e sirva em seguida.

2. Crepe de frango sem glúten

Ingredientes

Massa

2 ovos

1 xícara de chá de leite de aveia

3/4 de xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

Recheio

1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 tomate picado

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de sopa de azeite

1/2 colher de chá de páprica doce

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de sal

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite de aveia, a farinha de arroz, o azeite e o sal até obter uma massa lisa. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo e espalhe uma porção da massa, formando um disco fino. Cozinhe até as bordas soltarem da frigideira, vire o crepe e doure o outro lado. Repita o processo até terminar toda a massa. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o frango, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por alguns minutos. Finalize com o cheiro-verde e misture bem. Recheie os crepes com o frango, dobre ao meio e sirva em seguida.

Torta de espinafre sem glúten olepeshkina / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Torta de espinafre sem glúten

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de azeite

1 xícara de chá de leite de arroz

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de espinafre picado

picado 1/2 xícara de chá de cebolinha picada

1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 colher de chá de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

Ramos de endro para decorar

Azeite para refogar e untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o espinafre e cozinhe em fogo médio até murchar. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, bata os ovos com 1/2 xícara de chá de azeite e o leite de arroz até obter uma mistura homogênea. Adicione a farinha de arroz, o amido de milho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa lisa. Acrescente o espinafre refogado e a cebolinha. Misture bem. Adicione o fermento químico em pó e mexa delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Corte em pedaços e decore com os ramos de endro. Sirva em seguida.

4. Bolo de limão sem glúten

Ingredientes

Bolo

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de suco de limão

Raspas de 2 limões

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de coco

1/4 de xícara de chá de polvilho doce

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar

Cobertura

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Bolo

Em uma tigela, bata os ovos com o óleo de coco e o açúcar demerara até obter uma mistura homogênea. Acrescente o suco de limão e as raspas de limão. Misture bem. Adicione a farinha de amêndoas, a farinha de coco e o polvilho doce. Misture até formar uma massa lisa. Acrescente o fermento químico em pó e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até o bolo ficar dourado e firme.

Cobertura