Lançamentos do Disney+ em junho de 2026: 5 filmes e séries para assistir

O mês de junho chega com uma seleção variada para quem assina a plataforma de streaming Kaspars Grinvalds / Shutterstock | Portal EdiCase

Junho chega com uma seleção diversificada de novidades para os assinantes do Disney+. O mês reúne estreias brasileiras, animações inéditas e dramas repletos de ação. Entre lançamentos para diferentes perfis de telespectadores, a plataforma aposta em um catálogo variado, incluindo também uma temporada final bastante esperada, que promete emocionar fãs e marcar despedidas importantes.

A seguir, confira filmes e séries que chegam ao Disney+ em junho!

1. Inapropriados para o Trabalho – 02/06

“Inapropriados para o Trabalho” acompanha cinco jovens profissionais obcecados com a carreira que tentam construir suas vidas em Manhattan Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase

A nova série foi criada por Mindy Kaling — a mesma responsável por “The Office” — em parceria com Charlie Grandy. O título original em inglês, “Not Suitable for Work”, brinca com a sigla NSFW da internet, virando o conceito de cabeça para baixo: o que é “inapropriado” aqui são os próprios protagonistas, jovens tão obcecados com a carreira que parecem incapazes de existir fora dela.

A trama acompanha cinco jovens profissionais de vinte e poucos anos que vivem e respiram trabalho no bairro de Murray Hill, em Manhattan, tentando construir carreiras sólidas e, se sobrar algum tempo entre uma deadline e outra, talvez encontrar um pouco de felicidade pessoal. Ella Hunt, Avantika, Jay Ellis, Nicholas Duvernay e Will Angus formam o quinteto central.

2. Rio de Sangue – 05/06

“Rio de Sangue” acompanha uma policial afastada que precisa resgatar a filha sequestrada por garimpeiros na Floresta Amazônica Reprodução digital / Disney Pictures | Portal EdiCase

A produção nacional chega à plataforma com uma história visceral ambientada nas profundezas da Floresta Amazônica. Dirigido por Gustavo Bonafé, o thriller policial traz Giovanna Antonelli no papel de Patrícia Trindade, uma policial afastada da corporação após uma operação desastrosa e jurada de morte pelo narcotráfico.

Para escapar, ela foge de São Paulo para o Pará — mas a situação se complica quando sua filha Luiza, médica de uma ONG que presta assistência a populações indígenas no Alto Tapajós, é sequestrada por garimpeiros durante uma expedição. O que começa como uma fuga se transforma em uma corrida contra o tempo, em que o instinto maternal e a coragem são levados ao limite. Alice Wegmann interpreta Luiza, com Sergio Menezes e Antonio Calloni completando o elenco.

3. Dragon Striker – 10/06

“Dragon Striker” mergulha em um universo no qual esporte e magia se misturam, acompanhando um jovem que descobre um talento superpoderoso Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase

Para o público que aprecia animação com fantasia e aventura, “Dragon Striker” chega à plataforma como uma das apostas mais criativas do mês. Em um universo em que esporte e magia coexistem, o jovem Key descobre um talento superpoderoso e começa a perceber que pode ser o lendário Dragon Striker. Ao lado da goleira Ssyelle, ele integra um time de azarões para desafiar os campeões da escola. Enquanto ele tenta domar o dragão que habita dentro de si e Ssyelle luta para manter a equipe unida, a dupla vai desvendando segredos sombrios do passado e enfrentando um mal ancestral.

4. Avatar: Fogo e Cinzas – 24/06

Em “Avatar: Fogo e Cinzas”, a família Sully enfrenta uma nova e implacável ameaça, o povo do Fogo Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase

O terceiro capítulo da franquia de James Cameron chega ao streaming após arrecadar 1,49 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais, tornando-se a terceira maior de 2025. Com orçamento de US$ 400 milhões, é um dos filmes mais caros já produzidos na história do cinema.

A produção retorna a Pandora com a família Sully ainda lidando com perdas e novos desafios. Desta vez, a trama mergulha na região vulcânica do planeta, onde Jake e Neytiri se veem diante de uma ameaça diferente de tudo que já enfrentaram: os Mangkwan, uma tribo Na’vi agressiva que domina o fogo e rejeita Eywa, liderada pela implacável Varang, vivida por Oona Chaplin.

Enquanto antigas rivalidades ressurgem e novos laços são colocados à prova, a família é levada aos seus limites emocionais e físicos. Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver retornam ao elenco, ao lado de Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis e Edie Falco.

5. O Urso – 5ª temporada – 25/06

“O Urso” encerra sua trajetória na quinta temporada Reprodução digital / Disney+ | Portal EdiCase

Criada por Christopher Storer, “O Urso” estreou em 2022 e conquistou o público e a crítica rapidamente — a primeira temporada sozinha levou 10 Emmys, incluindo o de Melhor Série de Comédia. A trama gira em torno de um restaurante de Chicago e das relações intensas entre seus funcionários, explorando temas como ambição, pressão, trauma e família de maneiras que poucas produções televisivas conseguiram.