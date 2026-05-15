Imunidade: veja alimentos e bebidas naturais para fortalecer o organismo 

Alimentação equilibrada ajuda a manter a boa imunidade Tatjana Baibakova / Shutterstock | Portal EdiCase

No outono e no inverno, aumentam os casos de gripes, resfriados e infecções respiratórias, tornando ainda mais importante fortalecer a imunidade por meio da alimentação. Opções naturais como castanhas, sementes, frutas secas, chás e especiarias podem contribuir diretamente para o funcionamento do sistema imunológico e ajudar o organismo a enfrentar as temperaturas mais baixas.

“Durante o outono e o inverno, o organismo precisa de mais suporte nutricional. Pequenas mudanças na rotina alimentar já ajudam a fortalecer as defesas do corpo e melhorar o bem-estar”, explica Kerlin Aline Schmitz Costacurta, nutricionista, empresária e cofundadora da Divina Terra. Segundo ela, alimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes são grandes aliados da saúde durante as estações frias.

Alimentos que ajudam a fortalecer a imunidade

Entre os alimentos mais indicados para reforçar a imunidade, estão:

1. Oleaginosas e sementes

Castanhas-do-pará;

Nozes ;

; Amêndoas;

Chia;

Linhaça;

Semente de abóbora.

Esses ingredientes fornecem nutrientes importantes como zinco, selênio, magnésio e vitamina E, essenciais para o bom funcionamento das células de defesa.

2. Frutas secas

As frutas secas também ganham espaço na alimentação durante o frio. Opte por consumir:

Damasco ;

; Uva-passa;

Tâmara;

Figo seco.

Elas oferecem fibras, antioxidantes e energia, além de serem opções práticas para incluir em lanches rápidos e cafés da manhã.

3. Chás naturais

Outro destaque desta época do ano são os chás naturais. Consuma bebidas preparadas com:

Gengibre;

Canela;

Camomila;

Erva-doce;

Chá verde.

Os chás ajudam na hidratação, promovem sensação de conforto térmico e possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

O consumo de frutas cítricas ajuda a fortalecer o sistema imunológico PradaBrown / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Frutas cítricas

Adicione na alimentação frutas cítricas, como:

Laranja;

Limão;

Kiwi ;

; Tangerina.

Elas ajudam a aumentar a ingestão de vitamina C, nutriente associado ao fortalecimento do sistema imunológico.

5. Temperos naturais

Adicione às receitas temperos naturais, como:

Alho;

Cebola;

Cúrcuma ;

; Cravo-da-índia;

Orégano.

Eles também auxiliam na prevenção de doenças típicas do período por apresentarem ação antimicrobiana e anti-inflamatória.

Combinações práticas para o dia a dia

De acordo com a nutricionista, ingredientes simples e práticos podem fazer diferença na rotina, especialmente para quem busca manter hábitos saudáveis mesmo com pouco tempo. “As oleaginosas fornecem gorduras boas e minerais antioxidantes; as frutas desidratadas ajudam no aporte de fibras e compostos antioxidantes; e temperos naturais como gengibre, alho e cúrcuma possuem ação anti-inflamatória e antimicrobiana”, afirma.

Para manter a boa imunidade mesmo nos dias mais corridos, algumas combinações funcionais podem ser incluídas no cardápio:

Iogurte natural com chia, mel e frutas secas;

natural com chia, mel e frutas secas; Mix de castanhas com sementes de abóbora e damasco seco;

Banana com pasta de amendoim e canela;

Chá de gengibre acompanhado de nozes e frutas desidratadas;

Overnight oats com aveia, sementes e frutas secas.

Kerlin Aline Schmitz Costacurta também recomenda substituir alimentos ultraprocessados por opções naturais sempre que possível. Trocar biscoitos recheados por castanhas, substituir bebidas industrializadas por chás naturais e incluir sopas caseiras, legumes, raízes e temperos naturais na alimentação são mudanças que ajudam a fortalecer o organismo durante o frio.

Receitas funcionais para fortalecer a imunidade no frio

1. Caldo funcional de inverno

A preparação reúne ingredientes ricos em compostos anti-inflamatórios, vitaminas e minerais que ajudam a fortalecer a imunidade e aquecer o corpo nos dias frios.

Ingredientes

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de café de cúrcuma

1 cebola picada

1 cenoura cortada em cubos

cortada em cubos 1 batata-doce picada

500 ml de água ou caldo natural

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourarem. Acrescente o gengibre e a cúrcuma e misture. Adicione os legumes e a água ou caldo. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Finalize com sal, pimenta-do-reino e um fio de azeite. Sirva em seguida.

Chás naturais ajudam a aquecer o corpo e melhorar a circulação nos dias frios Halil ibrahim mescioglu / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Chá termogênico ajuda a aquecer o corpo e apoiar a imunidade

A bebida ajuda a aquecer o corpo, melhorar a circulação e fornecer compostos antioxidantes e anti-inflamatórios que auxiliam na imunidade durante as estações frias.

Ingredientes

500 ml de água

1 pedaço pequeno de gengibre

1 colher de café de cúrcuma

1 canela em pau

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio com o gengibre e a canela por cerca de 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente a cúrcuma. Misture, coe e finalize com gotas de suco de limão. Se desejar, adicione o mel apenas quando o chá estiver morno. Sirva em seguida.

3. Mix funcional de oleaginosas e frutas secas

Outra sugestão prática para incluir na rotina é um mix energético rico em nutrientes importantes para o sistema imunológico. Segundo Kerlin Aline Schmitz Costacurta, ele fornece energia, saciedade e nutrientes importantes para fortalecer as defesas do organismo.

Ingredientes

1 xícara de chá de castanhas

1/2 xícara de chá de amêndoas

1/2 xícara de chá de sementes de abóbora

1/4 xícara de chá de chia ou linhaça

1/2 xícara de chá de damasco picado ou uva-passa

Canela a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture todos os ingredientes. Armazene em potes fechados. Consuma pequenas porções ao longo do dia, em lanches ou acompanhadas de frutas e iogurtes.