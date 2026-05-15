Horóscopo semanal: previsões para os signos de 18 a 24 de maio de 2026

Os nativos sentirão uma energia de transformação e agilidade mental nesta semana mountain beetle / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta semana, o Sol em Touro transitará para Gêmeos e fará conjunção com Mercúrio e Urano. Essa configuração indica um período marcado por inovações e quebra de padrões. No entanto, essa energia precisará ser direcionada com cuidado para evitar rompimentos precipitados e promover mudanças significativas.

Mercúrio, em Gêmeos, estará em conjunção com o Sol e Urano, reforçando a energia de transformação e agilidade mental. Por outro lado, esse movimento também sugere tendência à dispersão e sobrecarga mental.

Enquanto isso, Vênus, em Câncer, fará aspecto tenso com Netuno, indicando sensibilidade emocional e a necessidade de conexão nos relacionamentos. Diante disso, nesta semana, será importante tomar cuidado com as expectativas irreais, pois poderão gerar mal-entendidos.

Ademais, Marte, em Touro, estará em quadratura com Plutão, sinalizando uma energia intensa e demandando cuidado com conflitos motivados pelo desejo de controle. O ideal será utilizar essa influência energética para realizar transformações produtivas e superar os obstáculos.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano estará com a mente acelerada nesta semana, favorecendo a troca de informações Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

A mente estará mais acelerada nesta semana, favorecendo a troca de informações e o surgimento de ideias que irão transformar sua forma de interagir com as pessoas ao redor. Será o momento ideal para aprender algo novo, realizar viagens curtas e se comunicar. Ainda assim, procure manter o foco para não se perder em meio a tantas novidades.

No ambiente familiar, você precisará ter cuidado e agir com clareza diante de possíveis expectativas irreais e confusões. No setor financeiro, haverá a necessidade de controlar os gastos para evitar instabilidades no futuro.

Touro

O taurino deverá equilibrar a criatividade com as responsabilidades Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

A vida financeira estará movimentada, favorecendo a descoberta de novas formas de renda. Será um período marcado por rapidez e praticidade. No processo, busque manter o foco para não se perder em excessos de informações ou em gastos impulsivos gerados por novidades passageiras.

Ainda nesta semana, você sentirá vontade de agir em diversos setores. Todavia, precisará ter cuidado com mal-entendidos ou expectativas irreais. Isso porque haverá a possibilidade de enxergar as situações de forma distorcida. Nesse cenário, evite disputas de poder e procure equilibrar a sua criatividade com as responsabilidades, transformando as boas energias desta fase em avanços concretos.

Gêmeos

O geminiano deverá se organizar antes de assumir novos compromissos Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá mais vitalidade e sua autoestima estará elevada nesta semana, o que poderá trazer clareza mental e impulso para destravar projetos estagnados e liderar. Porém, tome cuidado com o excesso de informações, evitando que a agitação mental se transforme em dispersão.

No setor financeiro, você deverá redobrar a atenção com gastos motivados por carências emocionais. O ideal será se organizar antes de assumir novos compromissos. Neste período, por fim, procure se afastar de conflitos desnecessários e se dedique, também, a momentos de introspecção e autoconhecimento para enfrentar os próprios medos com coragem.

Câncer

O canceriano deverá tomar cuidado para não se iludir com situações e pessoas Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

Sua mente estará acelerada e voltada para questões internas, o que favorecerá ideias inovadoras. No entanto, para aproveitar esse cenário promissor e se libertar de antigos padrões de pensamento, você precisará investir na introspecção.

No campo afetivo, haverá a possibilidade de se deparar com desafios e expectativas irreais. Diante disso, tome cuidado para não se iludir com situações e pessoas. Ademais, evite gastar energia com quem não merece. Lembre-se: a clareza mental o(a) ajudará a superar os obstáculos do período e a renovar seu modo de vida.

Leão

O leonino estará com a mente mais ágil e voltada para o novo Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá bastante movimentação nos projetos coletivos. Inclusive, essa energia favorecerá ideias inovadoras e encontros que poderão trazer novas perspectivas sobre o próprio futuro. De modo geral, sua mente estará mais ágil e voltada para o novo ao longo do período. Apenas procure filtrar o excesso de estímulos para não perder o foco.

No campo afetivo, ilusões tenderão a gerar frustrações. Por isso, busque mais clareza emocional e evite tomar decisões baseadas em sentimentos confusos. No setor profissional, você sentirá uma pressão maior para alcançar resultados. Tome cuidado para não entrar em disputas de poder.

Virgem

O virginiano deverá usar as boas energias para resolver os conflitos de maneira estratégica Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

Reviravoltas e ideias inovadoras poderão trazer um novo impulso para a vida profissional. Além disso, sua comunicação fluirá melhor, favorecendo a apresentação de projetos que transformarão radicalmente a forma como os outros o(a) enxergam.

Nos círculos sociais, tome cuidado com expectativas irreais e impulsos. Isso porque haverá o risco de se decepcionar com amigos ou se envolver em situações confusas, o que abalará seu emocional. O ideal será usar as boas energias do período para resolver os conflitos de maneira estratégica, em vez de forçar as situações.

Libra

O libriano buscará novos conhecimentos e filosofias de vida Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

Você buscará novos conhecimentos e filosofias de vida. Será um bom momento para planejar viagens, realizar trocas e se dedicar a estudos avançados, aproveitando a sua facilidade de aprendizado para conhecer conceitos complexos.

Por outro lado, no campo profissional, tenha cuidado com expectativas irreais ou promessas vagas. Isso porque a falta de objetividade poderá afetar a sua imagem e projetos. No setor financeiro, evite tomar decisões impulsivas ou se envolver em disputas de poder. Inclusive, o autocontrole se mostrará um importante aliado para alcançar a estabilidade material.

Escorpião

O escorpiano deverá manter o foco para que o excesso de informações não gere confusão mental Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta semana, ideias inesperadas poderão surgir, ajudando-o(a) a resolver pendências financeiras e íntimas e mudando a sua forma de lidar com o dinheiro. Apesar das boas energias, será fundamental manter o foco para que o excesso de informações não gere confusão mental ou decisões precipitadas.

Ainda neste período, tome cuidado com expectativas irreais ou promessas vagas. Isso porque elas tenderão a distorcer a sua visão sobre o futuro e a causar desapontamentos em viagens ou estudos. Por fim, redobre a atenção com pressões externas e internas, evitando que elas transformem pequenas divergências em grandes conflitos ou rompimentos.

Sagitário

O sagitariano passará por mudanças inesperadas nos relacionamentos Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá mudanças inesperadas nos relacionamentos, o que exigirá flexibilidade. A sua comunicação nesse setor fluirá melhor, facilitando acordos importantes. Para alcançar os bons resultados, contudo, você precisará se abrir para pontos de vista diferentes.

No campo financeiro, evite tomar decisões baseadas em promessas incertas ou fantasiosas. Isso porque uma tendência a enganos e confusões se fará presente. Na rotina, não sobrecarregue o corpo nem entre em disputas desnecessárias. O ideal será usar as boas energias do período para resolver as pendências de forma prática.

Capricórnio

O capricorniano desejará renovar a rotina e os projetos pessoais Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

Você desejará renovar a rotina e os projetos pessoais. Inclusive, será uma boa semana para aprender métodos mais ágeis e inteligentes para lidar com as tarefas do dia a dia. Além disso, o período favorecerá o trabalho e a saúde. Apenas mantenha o foco para evitar dispersões diante do excesso de informações.

Nos relacionamentos, tome cuidado com expectativas exageradas, impressões confusas e idealizações sobre o outro. Procure, nesse setor, administrar os seus impulsos com firmeza a fim de que a busca por prazer pessoal não provoque conflitos ou desgastes.

Aquário

O aquariano passará por uma movimentação intensa no ambiente familiar e nos projetos pessoais Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá uma movimentação intensa no ambiente familiar e nos projetos pessoais. Esse cenário, inclusive, favorecerá a comunicação, o aprendizado e as mudanças rápidas na casa. Apenas mantenha o foco para que o excesso de informações não provoque distrações ou decisões precipitadas.

Na rotina, tenha cuidado com expectativas irreais, promessas exageradas e falta de organização, uma vez que poderá haver mal-entendidos causados pela sobrecarga. Além disso, tenha paciência para evitar que divergências de opinião se transformem em disputas de poder ou discussões intensas.

Peixes

O pisciano deverá tomar cuidado ao lidar com assuntos afetivos Vyacheslav Sakhatsky / Shutterstock | Portal EdiCase

A sua mente estará mais agitada nesta semana, favorecendo descobertas que poderão transformar a maneira como você se comunica e organiza a vida doméstica. Ademais, conversas inesperadas com pessoas próximas tenderão a trazer soluções criativas para questões familiares antigas.