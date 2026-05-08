Horóscopo semanal: previsões para os signos de 11 a 17 de maio de 2026

A semana será ideal para reconhecer os próprios talentos e iniciar projetos que tragam autonomia Sabelskaia / Shutterstock | Portal EdiCase

O Sol em Touro fará conjunção com Mercúrio e Urano, além de bom aspecto com Júpiter. Essa configuração indica uma fase de clareza e vitalidade, sendo favorável para romper padrões ultrapassados, reconhecer os próprios talentos e iniciar projetos que tragam autonomia e estabilidade material.

Mercúrio, em Touro, formará bom aspecto com Júpiter e conjunção com o Astro-Rei e Urano, indicando uma comunicação ágil e uma mente mais aberta. Será um bom período para estudar, fechar acordos e realizar trocas culturais.

Vênus em Gêmeos, por outro lado, irá compor uma configuração harmônica com Marte, sugerindo encontros estimulantes. No entanto, será preciso redobrar a atenção aos desejos mais profundos e à necessidade de liberdade. Isso ajudará a evitar conflitos nas parcerias e nas finanças.

Além disso, Marte em Áries seguirá em quadratura com Júpiter, sinalizando uma alta dose de energia, o que poderá levar a exageros e decisões impulsivas. Nesse cenário, será necessário agir com maturidade para evitar conflitos.

Lembre-se de que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano se comunicará com mais clareza e estará com a energia em alta Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Você viverá uma renovação no setor financeiro. Poderão surgir ideias inovadoras e oportunidades inesperadas para aumentar a renda. Ademais, tenderá a se comunicar com clareza, facilitando conversas importantes e encontros sociais que abrirão espaço para parcerias interessantes.

Todavia, a sua energia estará muito elevada, o que exigirá cuidado com impulsividade, arrogância e distrações. O ideal será canalizar as influências astrológicas da semana em projetos concretos, agindo com consciência para equilibrar a autoconfiança com as demandas de longo prazo.

Touro

O taurino terá uma semana favorável para diálogos sinceros Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Você terá mais energia para iniciar projetos pessoais. Além disso, poderá ter facilidade para expressar ideias inovadoras e resolver pendências burocráticas. Ainda assim, deverá redobrar a atenção para que o excesso de agitação não se transforme em ansiedade ou impaciência.

Nas relações, o período favorecerá diálogos sinceros. Porém, tome cuidado para não ceder a pressões externas que limitem a sua liberdade de escolha ou interfiram em seus valores. Ao longo desta semana, o mais indicado será manter o foco na organização para aproveitar as oportunidades que surgirem, assim como evitar reações impulsivas diante dos possíveis desafios.

Gêmeos

O geminiano estará com energia para se dedicar a novos contatos e parcerias Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Você viverá um período de renovação interna, em que sentimentos que estavam inconscientes virão à tona, permitindo que compreenda melhor as suas motivações e tome decisões mais autênticas. Além disso, a sua comunicação fluirá bem. Isso, por sua vez, o(a) ajudará a resolver pendências financeiras, caso consiga ser realista e evitar gastos impulsivos motivados por desejos passageiros.

No setor social, haverá bastante energia para se dedicar a novos contatos e parcerias. Inclusive, boas oportunidades tenderão a surgir nesse campo. No entanto, será essencial filtrar o que é prioridade para evitar dispersão, erros de julgamento e conflitos desnecessários.

Câncer

O canceriano estará com o brilho pessoal em alta, o que poderá atrair a atenção dos outros Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Você passará por um período de introspecção, o que favorecerá a libertação de antigos padrões mentais e a descoberta de soluções criativas para problemas que pareciam sem saída. Também será uma fase marcada pelo alto brilho pessoal, o que poderá atrair a atenção dos outros. Entretanto, tenha cuidado para não ignorar as suas necessidades emocionais em troca de uma satisfação superficial.

No campo social, haverá uma boa interação com os amigos e grupos, o que lhe dará a coragem necessária para lutar por causas coletivas ou projetos de longo prazo. No processo, apenas procure controlar o excesso de expectativas.

Leão

O leonino estará em busca de conquistar novos espaços no trabalho Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá surpresas positivas nos projetos coletivos e na interação com os amigos. Inclusive, o período favorecerá a troca de ideias com pessoas próximas. Ao mesmo tempo, sentimentos profundos poderão surgir, exigindo que equilibre os seus desejos com uma boa comunicação para evitar conflitos nas relações sociais.

No setor profissional, sua ambição estará em alta. Por conta disso, buscará conquistar novos espaços no ambiente de trabalho. Procure, porém, controlar a pressa e o excesso de confiança para não entrar em conflito com os seus superiores. O ideal será agir com estratégia, transformando o seu entusiasmo em oportunidades concretas e duradouras.

Virgem

O virginiano deverá canalizar a energia para projetos que ajudem a expandir os horizontes Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá bastante energia e vitalidade em sua vida, o que poderá proporcionar ideias criativas e acelerar os planos de crescimento profissional. Além disso, a sua comunicação tenderá a fluir bem, atraindo o apoio de pessoas influentes que reconhecerão a sua competência e disposição na carreira.

Nas relações sociais e nas parcerias de trabalho, o clima será de cooperação. Apesar disso, tenha cuidado para que os desejos ou distrações não atrapalhem os objetivos principais. Nesse sentido, procure canalizar a sua energia para projetos que o(a) ajudem a expandir os horizontes, mas sempre de forma organizada para não exagerar nos compromissos.

Libra

O libriano passará por um período de renovação e resolução de questões financeiras Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Um clima de renovação marcará a sua vida neste período, favorecendo a descoberta de filosofias de vida e a resolução de questões financeiras ou burocráticas. Será uma boa fase para expandir os horizontes por meio dos estudos ou do contato com novas informações. Aproveite a clareza mental da semana para fortalecer os projetos que estavam estagnados.

No campo profissional, você tenderá a se sentir mais confiante. Ao mesmo tempo, todavia, precisará lidar com algumas tensões. No setor financeiro, procure redobrar o cuidado com o dinheiro, evitando compras impulsivas e estruturando bem os investimentos para alcançar o crescimento desejado.

Escorpião

O escorpiano estará entusiasmado para explorar novos conhecimentos e ideias Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá mudanças nas relações próximas e nas parcerias, permitindo que reorganize os acordos com uma visão mais inovadora. Para melhorar, a sua comunicação fluirá bem, facilitando o encerramento de ciclos e a abertura para horizontes que tragam mais liberdade.

No campo afetivo, em específico, você estará entusiasmado(a) para explorar novos conhecimentos e ideias. Porém, deverá ter cuidado para que os desejos ocultos ou as inseguranças não gerem competições e conflitos desnecessários. O ideal será equilibrar a sua vontade de agir com a cooperação das pessoas amadas.

Sagitário

O sagitariano terá uma semana com uma rotina de trabalho movimentada Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá bastante movimento na rotina de trabalho e nas relações próximas. Nesse cenário, ideias criativas e soluções tecnológicas tenderão a trazer eficiência ao cotidiano e reconhecimento. Além disso, a sua comunicação estará mais clara, favorecendo acordos que poderão expandir os horizontes e gerar novas oportunidades de crescimento. Apenas não se esqueça de finalizar as tarefas com disciplina, evitando o acúmulo de responsabilidades.

Nos relacionamentos, você desejará inovar. No entanto, procure agir com equilíbrio para que os impulsos momentâneos não desestabilizem a segurança emocional.

Capricórnio

O capricorniano terá um período favorável para parcerias e trocas intelectuais Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta semana, a criatividade e a clareza mental marcarão presença em sua vida, permitindo que expresse os seus talentos de forma inovadora e encontre soluções originais para projetos pessoais. Para melhorar, haverá uma dose extra de confiança, facilitando conversas importantes que poderão gerar benefícios e bons contatos sociais.

De modo geral, será uma fase favorável para parcerias e trocas intelectuais. Entretanto, procure lidar com as possíveis diferenças de forma diplomática para evitar desentendimentos. Além disso, fuja de decisões impulsivas e gastos desnecessários.

Aquário

O aquariano terá mais criatividade para resolver as pendências em casa Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Será um período favorável para mudanças e melhorias no ambiente familiar. Isso porque você terá mais criatividade para resolver as pendências em casa e poderá contar com o apoio de pessoas próximas. Ainda assim, precisará equilibrar o desejo por movimento com a estabilidade necessária. Essa simples atitude permitirá que aproveite as boas notícias com clareza e disciplina.

Por outro lado, a vida social tenderá a ganhar mais leveza, facilitando encontros divertidos. A sua boa comunicação, inclusive, o(a) ajudará no processo. Contudo, procure ter cuidado para que o excesso de sinceridade não gere conflitos desnecessários.

Peixes

O pisciano estará em busca de soluções práticas e modernas para o cotidiano Lyusaren / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá uma certa facilidade para se comunicar e aprender. Nesse cenário, inclusive, as suas ideias poderão surgir de forma inovadora, favorecendo novos contatos e pequenas viagens. Ainda nesta semana, você buscará soluções práticas e modernas para o cotidiano. Será um bom período para realizar parcerias com pessoas próximas.