Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/05/2026 

Alguns nativos poderão sentir mais sensibilidade e necessidade de recolhimento nesta terça-feira New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta terça-feira, o movimento dos astros poderá despertar emoções intensas e reflexões importantes. Enquanto algumas pessoas poderão sentir mais sensibilidade e necessidade de recolhimento, outras enfrentarão desafios ligados às expectativas e à organização da rotina. Ainda assim, o dia favorecerá o autoconhecimento, o equilíbrio e a clareza. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar desafios em oportunidades valiosas de crescimento e aprendizado!

Áries

O ariano deverá reservar um momento para o silêncio e o autocuidado Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A sua sensibilidade estará mais aflorada nesta terça-feira, o que poderá aumentar a sua conexão com os acontecimentos ao redor. Ainda assim, você precisará manter os pés no chão para não se perder em impressões confusas ou expectativas irreais. Para isso, procure reservar momentos para o silêncio e o autocuidado, focando atividades que tragam clareza mental.

Touro

O taurino deverá priorizar o descanso e estabelecer limites claros na rotina Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você buscará se isolar para lidar com o cansaço ou com a confusão mental. No processo, precisará encarar as suas inseguranças com realismo, evitando se perder em fantasias que poderão drenar a sua energia. Além disso, será importante priorizar o descanso e estabelecer limites claros na rotina.

Gêmeos

O geminiano deverá estabelecer limites claros nos grupos sociais Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você precisará ter mais cautela ao lidar com projetos futuros e amizades. Isso porque haverá tendência a se sentir sobrecarregado(a) por cobranças ou confuso(a) diante de expectativas irreais. Nesse cenário, será importante estabelecer limites claros nos grupos sociais, evitando assumir responsabilidades em excesso ou acreditar em promessas vagas que poderão gerar frustração e desânimo.

Câncer

O canceriano buscará reconhecimento e visibilidade no setor profissional Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você buscará reconhecimento e visibilidade no setor profissional. Porém, o seu desejo poderá entrar em conflito com as exigências do trabalho, gerando insatisfações na relação com os colegas e figuras de autoridade. Busque, nesse cenário, manter a calma e evitar atitudes impulsivas.

Leão

O leonino deverá equilibrar o desejo de expansão com a realidade financeira Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você deverá ter cuidado ao planejar viagens ou lidar com novos conhecimentos, uma vez que os impulsos emocionais poderão levar a gastos excessivos. O ideal será equilibrar o seu desejo de expansão com a realidade financeira, evitando que as expectativas irreais causem prejuízos. Para isso, procure agir com praticidade e bom senso.

Virgem

O virginiano precisará evitar tomar decisões precipitadas Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você poderá ter dificuldades para encontrar o equilíbrio entre os relacionamentos e as finanças. Nesse cenário, inclusive, será possível que surjam cobranças afetivas e inseguranças, o que exigirá cuidado para não gastar impulsivamente ou agir movido(a) por carência. Para amenizar as tensões do dia, busque ter clareza sobre os seus valores e evite tomar decisões precipitadas.

Libra

O libriano deverá agir com paciência e praticidade Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta terça-feira, você poderá ter dificuldades para equilibrar as tarefas com as expectativas das pessoas ao redor. Diante disso, será importante evitar que insatisfações na rotina ou no ambiente de trabalho se transformem em cobranças excessivas capazes de prejudicar a harmonia nos relacionamentos. Por isso, procure agir com paciência e praticidade.

Escorpião

O escorpiano deverá evitar expectativas exageradas ou gastos impulsivos Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você precisará ter cuidado para não confundir os desejos momentâneos com as reais necessidades da vida afetiva e social. De modo geral, o dia pedirá que evite expectativas exageradas ou gastos impulsivos com lazer. Pelo contrário, procure ter clareza sobre o que realmente lhe traz satisfação. Desse modo, a busca por prazer não levará a frustrações ou mal-entendidos nos relacionamentos.

Sagitário

O sagitariano deverá buscar clareza sobre suas atitudes e desejos Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Os assuntos da casa e familiares exigirão mais cuidado, já que poderão surgir confusões e mal-entendidos. Além disso, a busca por satisfação imediata poderá levar a gastos desnecessários. Diante disso, evite compras impulsivas. O mais importante será buscar clareza sobre suas atitudes e desejos, para não se perder em expectativas irreais.

Capricórnio

O capricorniano deverá evitar decisões baseadas em promessas vagas Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você precisará ter mais cuidado com mal-entendidos nas conversas, já que haverá tendência à distorção dos fatos ou ao esquecimento de detalhes. Ainda hoje, será importante evitar decisões baseadas em promessas vagas ou sentimentos passageiros, para não correr o risco de fazer escolhas financeiras ou afetivas equivocadas por falta de clareza.

Aquário

O aquariano deverá ser realista e evitar realizar investimentos importantes Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você poderá se sentir confuso(a) ao lidar com dinheiro e com promessas de ganhos fáceis. Nesse cenário, inclusive, haverá o risco de mal-entendidos em acordos financeiros, pois suas expectativas também tenderão a estar distantes da realidade. Ao longo do dia, portanto, procure ser realista e evite realizar investimentos importantes.

Peixes

O pisciano deverá manter os pés no chão e agir com mais praticidade Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase